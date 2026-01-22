L’Algérie s’invite dans le panorama touristique arabe, une première qui fait parler d’elle

Découvrez comment l’Algérie, longtemps marginalisée sur la scène touristique mondiale, commence à se faire une place grâce à son riche patrimoine culturel et naturel.

De l’immensité du Sahara aux villes historiques, en passant par le littoral méditerranéen, le pays attire de plus en plus de voyageurs.

Les efforts des autorités pour faciliter l’accès au territoire et l‘hospitalité légendaire des Algériens contribuent à cette dynamique positive.

L’Algérie, une nouvelle étoile montante du tourisme arabe ?

L’Algérie commence à se faire une place dans le secteur touristique arabe. Longtemps absente des circuits touristiques internationaux, elle apparaît désormais dans les classements régionaux liés aux revenus du tourisme.



Cette évolution est le fruit d’une dynamique soutenue par une nouvelle approche des autorités algériennes vis-à-vis du tourisme étranger.

Cependant, malgré cette progression, le potentiel touristique de l’Algérie reste largement sous-exploité.

Le pays dispose de marges de progression considérables, notamment en termes d’investissements, d’amélioration des infrastructures et de promotion internationale. L’Algérie a donc encore beaucoup à offrir au monde du tourisme.

Les atouts de l’Algérie pour séduire les voyageurs

L’Algérie est une destination riche en attractions diverses. Le Sahara algérien, avec ses paysages à couper le souffle, offre une expérience unique aux amateurs d’aventure et de nature.

Les villes historiques du pays, témoins de plusieurs civilisations, sont un véritable trésor pour les passionnés d’histoire et de culture.

Le littoral méditerranéen, avec ses plages immaculées, est idéal pour les amoureux de la mer. Les sites romains, quant à eux, fascinent par leur architecture et leur histoire.

Enfin, l’hospitalité des Algériens, souvent saluée par les visiteurs étrangers, ajoute une dimension humaine à l’expérience touristique.

Comment l’Algérie compte-t-elle booster son secteur touristique ?

Pour soutenir le développement du tourisme, les autorités algériennes ont facilité l’accès au pays pour les touristes étrangers.

L’introduction du visa à l’arrivée pour les voyageurs en circuits organisés a rendu l’Algérie plus accessible.

Les experts suggèrent d’autres mesures pour accélérer la croissance du secteur, comme l’amélioration des infrastructures et une promotion internationale accrue.

En simplifiant davantage l’accès au territoire, l’Algérie pourrait attirer un nombre croissant de touristes.

À long terme, le tourisme pourrait devenir un levier de diversification économique pour le pays, complémentaire aux hydrocarbures, et un moteur de développement régional durable.