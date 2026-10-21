L’Algérie surprend en exportant 52 millions de dollars de produits médicaux en 2025

L’Algérie se positionne comme un acteur clé dans le secteur pharmaceutique africain, avec des exportations atteignant 52 millions de dollars en 2025.

L’accueil d’une conférence ministérielle sur la production locale de médicaments souligne son engagement envers la souveraineté pharmaceutique et le développement de partenariats stratégiques sur le continent.

L’Algérie, un acteur clé des exportations pharmaceutiques

En 2025, l’Algérie a réalisé des exportations pharmaceutiques d’une valeur de près de 52 millions de dollars, touchant 33 pays, dont 18 en Afrique.

🟠وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري🏛🇩🇿، بلغت قيمة صادراتنا من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية حوالي 52 مليون دولار سنة 2025 نحو (33) بلدًا منها (18) بلداً افريقيا💊، هي قيمة مشجعة، غير أنها لا تعكس فعليا قدراتنا الحقيقية، ونحن اليوم في طريقنا إلى زيادتها خلال سنة 2026✨️. https://t.co/cDIBCYn8vg — W🇦🇶🛰️ (@WBigNews) October 20, 2026



Cette performance témoigne de la confiance croissante envers les produits médicaux algériens. Ces exportations ont renforcé l’économie nationale en diversifiant les sources de revenus et en stimulant l’industrie locale.

En établissant une présence durable sur les marchés internationaux, l’Algérie consolide sa position dans le secteur pharmaceutique mondial. Avec environ 30 % des usines pharmaceutiques du continent africain, le pays se positionne comme un leader régional en matière de production et d’exportation de médicaments.

Renforcement de la souveraineté pharmaceutique en Algérie

L’Algérie a franchi une étape cruciale vers la souveraineté pharmaceutique avec l’adoption de sa première liste nationale des médicaments essentiels. Cette initiative, pilotée par un comité d’experts, vise à garantir la disponibilité durable des médicaments prioritaires et à orienter les investissements vers des produits stratégiques.

En parallèle, le groupe Saidal joue un rôle clé dans cette dynamique en développant ses exportations vers l’Afrique. Sa stratégie inclut le transfert de technologie et l’assistance à la production locale, renforçant ainsi la capacité de production nationale et réduisant la dépendance aux importations.

Saidal s’engage également à accroître sa présence sur les marchés africains, notamment par des partenariats stratégiques et des projets industriels ciblés. Le groupe met l’accent sur la production de médicaments innovants et de matières premières, comme le paracétamol, pour répondre aux besoins nationaux et internationaux.

Ces efforts s’inscrivent dans une vision globale visant à positionner l’Algérie comme un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique en Afrique, tout en soutenant l’économie locale et en diversifiant les sources de revenus.

Une conférence pour dynamiser les exportations pharmaceutiques

La conférence ministérielle africaine prévue en Algérie en novembre 2025 est cruciale pour booster les exportations de produits pharmaceutiques algériens.

Elle vise à renforcer les contrats d’exportation, notamment grâce à une présence bancaire accrue en Afrique, facilitant ainsi les transactions financières.

Le groupe Saidal, acteur majeur de l’industrie pharmaceutique algérienne, prévoit des projets industriels ambitieux, notamment dans les médicaments anticancéreux et innovants.

Lors de la journée d’étude, des mesures ont été présentées pour soutenir les opérateurs économiques, facilitant l’accès aux marchés internationaux et promouvant les exportations.