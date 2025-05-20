Lalla Hasnaa inaugure le 28e Festival de Fès : un voyage émotionnel dans les musiques sacrées du monde

Lalla Hasnaa, la princesse du Maroc, a récemment inauguré le 28e Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, un événement annuel qui célèbre les traditions musicales spirituelles de diverses cultures. Cette édition promet une immersion profonde dans l’univers des musiques sacrées, offrant aux spectateurs un voyage émotionnel à travers les sons et les rythmes du monde entier.

Restez connectés pour découvrir les moments forts de ce festival, les performances marquantes et l’impact de cet événement sur la promotion du dialogue interculturel et de la paix.

L’inauguration du 28e festival de Fès des musiques sacrées du monde par la princesse Lalla Hasnaa

La Princesse Lalla Hasnaa a officiellement inauguré le 28e Festival de Fès des musiques sacrées du monde, le vendredi soir à la Place Bab Al Makina à Fès. Ce festival, qui se déroule du 16 au 24 mai, est placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI et porte cette année le thème « Renaissances ».

La princesse a été accueillie par plusieurs dignitaires et a assisté au concert d’ouverture, mettant en scène une variété d’artistes internationaux. Le Festival de Fès des musiques sacrées du monde est un événement annuel qui célèbre la diversité et l’unité à travers la musique spirituelle du monde entier.

Accueil de la princesse Lalla Hasnaa par des personnalités et ouverture artistique du festival

À son arrivée à Bab Al Makina, la princesse Lalla Hasnaa a été chaleureusement accueillie par plusieurs personnalités, dont le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que divers ambassadeurs. Le concert d’ouverture, placé sous le thème « Renaissances », a offert une palette d’expressions artistiques variées, mettant en lumière l’esthétisme d’une Afrique colorée et baroque.

Plusieurs artistes se sont succédé sur scène, dont les femmes de Mayotte (Îles Comores) avec leur rituel soufi du « Deba », l’ensemble soufi « Areej » du Sultanat d’Oman, et la Compagnie Méhansio de Côte d’Ivoire, illustrant ainsi la richesse et la diversité de la programmation du festival.

Le thème « Renaissances » et l’hommage à l’Afrique et sa jeunesse

Le thème de cette année, « Renaissances », a été brillamment intégré dans le festival, mettant en avant la notion de renouveau culturel, spirituel et artistique. Le Maroc, modèle de cette renaissance, a vu des dizaines d’artistes illustrer ce thème sur scène. L’Afrique et sa jeunesse ont également été mises à l’honneur lors de ce festival.

La Princesse Lalla Hasnaa a remis le « Prix jeunes talents-Esprit de Fès » aux lauréats du conservatoire de musique de Fès, soulignant ainsi l’importance de la transmission de l’héritage musical pour les générations futures. Ce geste symbolise l’engagement du festival à soutenir la renaissance culturelle de l’Afrique.