L’allaitement précoce fait l’objet d’une campagne nationale, un enjeu de santé publique à ne pas négliger

Le Comité Régional pour le Développement Humain de Marrakech, en collaboration avec plusieurs institutions de santé maternelle et infantile, lance une campagne nationale d’un mois pour sensibiliser à l’importance de l’allaitement précoce.

Cette initiative vise à promouvoir la croissance et l’immunité des nourrissons tout en renforçant les liens mère-enfant, grâce à diverses activités organisées dans les centres de santé et établissements d’éducation à travers le pays.

Lancement d’une campagne nationale pour l’allaitement précoce : un acte majeur de Marrakech

Le Comité Régional pour le Développement Humain de la Préfecture de Marrakech a initié une campagne nationale de sensibilisation à l’importance de l’allaitement précoce. Cette initiative, qui se déroulera du 20 octobre au 20 novembre 2025, vise à encourager les mères à allaiter leur bébé dès les premières heures suivant la naissance.

في إطار الالتزام المتواصل لتعزيز صحة وتغذية الأم والطفل، تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من 20 أكتوبر إلى 20 نونبر 2025 النسخة الخامسة عشرة من الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية الرضاعة الطبيعية، تحت شعار:#الرضاعة_الطبيعية pic.twitter.com/jcOHiMTf4M — Initiative Nationale pour le Développement Humain (@INDHonline) October 20, 2025



L’allaitement précoce est reconnu pour ses bénéfices sanitaires et nutritionnels, favorisant la croissance du nourrisson et renforçant son immunité. La campagne comprendra diverses activités de sensibilisation, dont des rencontres avec les femmes enceintes et allaitantes, des ateliers de formation pour les professionnels de la santé, ainsi que la diffusion de matériel informatif.

Lorsqu’une mère commence à allaiter dans l’heure qui suit la naissance, elle donne à son bébé une meilleure protection contre les infections et crée un lien affectif très fort dès le départ.

Mayssa, 29 ans, sage-femme à Marrakech

Cette initiative revêt une importance majeure pour la santé publique, contribuant à construire une relation émotionnelle forte entre la mère et son enfant tout en soutenant la santé maternelle et infantile.

Partenaires et moyens mobilisés pour la campagne

La Délégation régionale de la santé et la protection sociale, ainsi que divers acteurs professionnels du domaine de la santé maternelle et infantile, sont partenaires de cette campagne. Leur coopération est essentielle pour atteindre les objectifs fixés.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية

لتشجيع الرضاعة الطبيعية pic.twitter.com/IIrzDAQOKZ — Chouf TV (@chouftv_ma) October 20, 2025



Les activités prévues comprennent des rencontres directes avec les femmes enceintes et allaitantes, des ateliers de formation pour les professionnels de la santé, la distribution de brochures et l’utilisation des médias et réseaux sociaux pour une large diffusion des messages de sensibilisation.

Pourquoi l’allaitement précoce est-il crucial pour la santé maternelle et infantile ?

L’allaitement précoce joue un rôle déterminant dans la croissance du nourrisson, le renforcement de son immunité et la construction d’une relation émotionnelle solide entre la mère et l’enfant. Il s’agit d’un pilier fondamental pour le développement sain et équilibré de l’enfant.

J’ai appris pendant un atelier que l’allaitement précoce aide le bébé à mieux résister aux maladies. Depuis, j’encourage toutes mes amies à allaiter dès la naissance. C’est un geste naturel, mais tellement bénéfique.

Samira, 33 ans, jeune maman à Marrakech

L’Initiative nationale pour le développement humain et ses partenaires réitèrent leur engagement à soutenir la santé maternelle et infantile en promouvant les bonnes pratiques de santé, notamment l’allaitement maternel précoce.