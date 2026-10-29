L’ambassade d’Algérie à Varsovie et le Commandement opérationnel des forces armées polonaises ont démenti les rumeurs concernant le survol de la Pologne par des avions algériens transportant des armes.

L’Algérie réaffirme son engagement à respecter les lois internationales et à renforcer ses relations amicales avec la Pologne.

L’ambassade d’Algérie à Varsovie dément les rumeurs

L’ambassade d’Algérie à Varsovie a officiellement réfuté les rumeurs concernant le survol du territoire polonais par des avions algériens transportant des armes.

STATEMENT – Embassy of Algeria in Warsaw

OŚWIADCZENIE – Ambasada Algierii w Warszawie https://t.co/Z684DlS1Tz — Ambassade d’Algérie à Varsovie (@AmbalgerieVar) October 28, 2026



Dans un communiqué, elle a souligné que le Commandement opérationnel des forces armées polonaises avait également nié ces allégations.

L’ambassade a insisté sur l’importance de vérifier les informations et de se référer aux sources officielles pour éviter la propagation de fausses nouvelles. Elle a réaffirmé que les vols algériens respectent les lois internationales et bilatérales, et qu’aucun matériel dangereux n’est transporté.

Respect des lois internationales par les aéronefs algériens

Les aéronefs algériens opèrent dans le strict respect des lois internationales et des accords bilatéraux.

Chaque vol est précédé de l’obtention des autorisations nécessaires des pays survolés, garantissant ainsi une conformité totale avec les réglementations en vigueur.

[ 🇩🇿 ALGÉRIE | 🇵🇱 POLOGNE | 🇷🇺 RUSSIE ] 🔸Deux avions de transport de l’armée de l’air algérienne ont traversé l’espace aérien polonais avant d’atterrir à Moscou, selon le site spécialisé Defence24 et les données de suivi aérien relayées par Polish Military Radar. 🔸Les autorités n’ont pas communiqué sur l’objet de ces vols. Defence24 estime qu’ils pourraient être liés à la coopération militaro-technique entre l’Algérie et la Russie, mais aucune cargaison n’a été officiellement confirmée. — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 7, 2026



De plus, l’Algérie s’engage fermement à ne transporter aucun matériel dangereux à bord de ses avions.

Cet engagement témoigne de la volonté du pays de maintenir des relations diplomatiques solides et de respecter les normes internationales en matière de sécurité aérienne.

Une amitié algéro-polonaise à renforcer

L’Algérie exprime un désir sincère de renforcer ses liens avec la Pologne, un pays qu’elle considère comme un ami précieux.

Cette volonté se traduit par une ambition de développer davantage les relations bilatérales, en explorant de nouvelles opportunités de coopération dans divers domaines.

La collaboration entre l’Algérie et la Pologne pourrait apporter des bénéfices mutuels significatifs, notamment dans les secteurs économiques, culturels et technologiques.

En consolidant cette amitié, les deux nations peuvent non seulement renforcer leur partenariat stratégique, mais aussi contribuer à la stabilité et à la prospérité régionales.