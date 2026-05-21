L’ambassade d’Algérie en France réagit après l’incident au stand algérien de l’Unesco

L’Ambassade d’Algérie en France a vivement réagi suite à une agression survenue lors de la semaine africaine à l’UNESCO.

Cet incident, qualifié de « vile », a suscité une condamnation ferme et un soutien affirmé aux exposants algériens, tout en soulignant l’importance des valeurs de dialogue et de tolérance.

Condamnation ferme de l’agression

L’Ambassade d’Algérie en France a exprimé sa condamnation la plus ferme face à l’agression qualifiée de « vile » contre le stand algérien à l’UNESCO.

Cet acte, survenu lors de la semaine africaine, a été dénoncé dans un communiqué officiel, soulignant l’importance de protéger le patrimoine algérien.

Face à la recrudescence des attaques contre les exposants algériens en France, l’ambassade a réaffirmé son soutien indéfectible et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses ressortissants et assurer que les responsables soient traduits en justice.

Incident lors de la semaine africaine

L’incident survenu le 20 mai 2026, lors de la semaine africaine organisée par l’UNESCO, a mis à l’épreuve les valeurs de partage, de dialogue et de tolérance promues par l’organisation.

Communiqué suite à l’agression perpétrée contre le stand d’#Algérie 🇩🇿 à l’#UNESCO ⬇️ pic.twitter.com/T3Z471k4bV — Ambassade d’Algérie en France سفارة الجزائر بفرنسا (@ambalgerieparis) May 20, 2026



Cet événement, crucial pour la promotion du patrimoine africain, a été marqué par une agression contre le stand algérien, suscitant une vive réaction de l’Ambassade d’Algérie en France.

Face à la multiplication des attaques contre les exposants algériens, l’ambassade s’est engagée à prendre des mesures pour protéger ses ressortissants.

Elle insiste sur la nécessité de traduire en justice les auteurs de ces actes, afin de préserver l’esprit de l’événement.

Soutien indéfectible et mesures de protection

L’Ambassade d’Algérie en France a réitéré son soutien indéfectible aux exposants algériens, soulignant l’importance de protéger leur engagement pour la promotion du patrimoine national.

Elle s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses ressortissants face aux attaques répétées.

En outre, l’ambassade insiste sur la nécessité de ne pas laisser impunis les auteurs et commanditaires de ces actes.

Un communiqué officiel a été publié pour informer et condamner ces événements, affirmant la détermination de l’ambassade à agir fermement contre ces agissements inacceptables.