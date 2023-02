L’ambassade du Canada en Algérie lance une nouvelle bourse d’études pour les étudiants algériens

L’ambassade du Canada en Algérie vient de rendre public un communiqué, annonçant le lancement d’une nouvelle bourse d’études pour les étudiants algériens. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des échanges de courte durée et offre aux candidats une opportunité de financer leurs études sur le territoire canadien, et ce, en bénéficiant d’avantages non négligeables. Cet article vous dévoile les détails de cette bourse et vous explique comment postuler.

Les avantages offerts par la bourse d’études pour le Canada

D’après le communiqué de l’ambassade du Canada en Algérie, le montant de la bourse d’études offert pour les étudiants algériens sert à couvrir l’ensemble des dépenses et des charges liées à l’obtention du visa, le coût du billet d’avion et du voyage, les frais d’hébergement et du transport ainsi que les frais des fournitures et des livres.

De quoi satisfaire les besoins des étudiants algériens qui ambitionnent de poursuivre leurs études à l’étranger. Une excellente opportunité.

Comment postuler aux bourses offertes pour le Canada ?

Le site de l’éducation canadienne indique que les étudiants qui font une demande d’obtention de la citoyenneté ou la résidence permanente au Canada ne sont pas éligibles à cette bourse d’études.

Pour bénéficier de cette bourse, les personnes intéressées doivent envoyer leurs candidatures avant le 21 mars 2023 par l’intermédiaire d’un coordonnateur de programme. Les candidatures seront évaluées sur la base de plusieurs critères, notamment la pertinence des études et la recherche au Canada, le classement établi par le gouvernement canadien ainsi que le renforcement des liens créés dans le cadre de ces échanges.

📣 Alerte bourses : étudiez au Canada avec des bourses à court terme! Présenter une demande aux programmes d’études, de recherche d’Affaires mondiales Canada. #ÉtudesAuCanada #Bourses

Pour en savoir plus et date limite : https://t.co/mhezimobKo pic.twitter.com/bjlkCug822 — Canada en Algérie (@CanadaAlgerie) January 26, 2023

Les dates limites à respecter pour s’inscrire à la bourse

Les étudiants retenus seront informés des résultats et devront être présents sur le sol canadien au plus tard le 1 aout 2023, pour la session d’automne. Et le 1 février 2024 pour la session d’hiver/printemps. Dans le cas du non-respect de ces dates limites, la bourse sera annulée. Alors n’oubliez pas de respecter les dates limites lorsque vous faites votre candidature.

Alors que le Canada offre cette bourse d’études pour les étudiants algériens, pourquoi ne pas saisir cette opportunité et s’offrir une nouvelle aventure ? Et pour tout savoir sur la bourse d’études pour le Canada, n’hésitez pas à consulter le site officiel de l’éducation canadienne. Bonne chance à tous !