L’ambassadeur de l’UE éclaire la situation du visa Schengen pour les Algériens, une déclaration qui fait réagir

Découvrez les dernières clarifications de l’ambassadeur de l’UE en Algérie, Diego Mellado Pascua, sur le système de visa Schengen, un sujet d’intérêt majeur pour les Algériens souhaitant voyager en Europe.

Explorez également comment l’UE encourage la mobilité étudiante et les efforts pour une meilleure circulation dans la région méditerranéenne.

L’importance du visa Schengen pour les Algériens

Le visa Schengen est d’une grande importance pour les Algériens désireux de voyager en Europe.

Ce système offre la possibilité à un citoyen algérien de se déplacer librement dans les 29 États membres de l’Espace Schengen avec un seul visa.

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، دييغو ميلادو، أن الجزائر تُعدّ شريكًا أساسيًا ولا غنى عنه بالنسبة لأوروبا، مشددًا على أنها شريك موثوق يمكن من خلاله تعزيز الروابط والتعاون المشترك بين الجانبين. وفي مقابلة خصّ بها صحيفة المجاهد، أوضح ميلادو أن ميثاق البحر الأبيض المتوسط… pic.twitter.com/0W3HwbaHak — Rt arabic – الجزائر (@rtarabicalgeria) December 21, 2025



Il permet des séjours de courte durée, généralement jusqu’à 90 jours, pour des raisons touristiques, d’affaires ou familiales.

Cependant, l’obtention de ce visa dépend des États membres de l’Union européenne et de leurs décisions individuelles.

Chaque pays a la responsabilité de traiter les demandes de visa, en respectant les règles du système Schengen, mais aussi en tenant compte de leurs politiques nationales en matière d’immigration.

La position de l’UE sur les visas Schengen pour les Algériens

Dans une interview accordée à El Moudjahid, Diego Mellado Pascua, ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Algérie, a apporté des précisions sur la position de l’UE concernant les visas Schengen.

Il a rappelé que la délivrance de ces visas est du ressort des États membres de l’UE et de leurs décisions individuelles.

L’UE n’intervient pas directement dans le processus de décision des demandes de visa individuelles.

Chaque pays membre traite les demandes en respectant les règles du système Schengen, tout en tenant compte de ses propres politiques nationales en matière d’immigration.

Le Pacte pour la Méditerranée : une opportunité pour la mobilité ?

Le Pacte pour la Méditerranée, initiative récente, ambitionne d’améliorer la circulation dans la région méditerranéenne, pour les Algériens comme pour les Européens.

Toutefois, la question des visas, fortement influencée par des enjeux politiques et sécuritaires, reste soumise aux règles du système Schengen et aux décisions des États membres.

L’UE encourage la mobilité étudiante entre l’Algérie et l’Europe, notamment via des programmes tels qu’Erasmus. Il est essentiel de créer des opportunités dans les deux sens, favorisant ainsi des échanges culturels et académiques enrichissants.