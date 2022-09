Lancement du programme international Huawei spark dédié aux startups algériennes

Le représentant de Huawei en Algérie s’associe avec Algeria Venture à travers une convention constitutive du projet « Spark ». Le programme qui fut lancé lundi dernier, consiste à mettre en place une stratégie d’accompagnement des startups algériennes. Personnes publiques, l’Etat au premier rang, et entreprises privées sont persuadées que le secteur TIC peut occuper une place très importante dans la promotion de l’économie du pays.

En Algérie, il figure même parmi les principales politiques publiques et est érigé en département ministériel. En effet, il y a le ministère de l’économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises.

Huawei Algérie : un partenaire de longue date de l’État algérien dans le secteur des TIC

Ce n’est pas la première fois que Huawei Algérie se lance dans un projet comme celui-ci. D’ailleurs, Algeria Venture, dorénavant son partenaire dans le cadre du projet Spark, était une des startups qui ont pu bénéficier en premier son appui technique.

Actuellement, l’objet social de cette dernière consiste à dispenser des coachings et des programmes de formation aux jeunes entreprises algériennes, que leurs sièges sociaux soient sur le territoire algérien ou à l’étranger. En effet, le programme s’avère de règle car début 2021, 751 entreprises reçurent le label de startups.

Spark : un accès vers le marché international

Toutes les jeunes entreprises algériennes devraient être conscientes de la grande opportunité que leur offre le projet Huawei Spark. Suivant la description faite par le directeur général d’Algeria Venture, M. Yacine El-Mahdi Oualid, Spark offrira à titre gracieux des ressources Huawei Cloud aux startups.

Elles bénéficieront également d’ un appui technique et d’une formation spécialisée ainsi qu’un accompagnement dans les salons et foires mondiales, ce qui promet un premier pas dans les marchés internationaux. Toutefois, il faudra passer préalablement par une sélection de candidatures et seulement, les startups éligibles seront appelées.