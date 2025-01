Lancement d’un appel d’offres national pour soutenir les incubateurs de start-up en Algérie

L’Algérie, dans sa volonté de soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat, lance un appel d’offres national pour renforcer les incubateurs de start-up. Cette initiative vise à stimuler la croissance économique du pays en favorisant l’émergence de nouvelles entreprises innovantes. Cet article vous présentera les détails de cet appel d’offres, les critères de sélection ainsi que les opportunités qu’il représente pour les acteurs de l’écosystème entrepreneurial algérien. Restez connectés pour découvrir comment l’Algérie compte dynamiser son secteur des start-ups et encourager l’innovation à travers ce nouveau programme.

Lancement de l’appel d’offres « KICK START » par le ministère de l’Economie de la connaissance

Le ministère algérien de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a initié un appel d’offres national, baptisé « KICK START ». Ce programme vise à financer des initiatives d’incubation pour soutenir les entrepreneurs innovants dans la création de leurs start-ups. L’objectif est d’accélérer la transformation des projets novateurs en entreprises viables, tout en renforçant l’écosystème entrepreneurial du pays.

Objectifs et impacts attendus du programme « KICK START »

« KICK START » aspire à dynamiser l’économie algérienne en stimulant la création de start-ups innovantes. Le programme ambitionne d’accélérer la transformation des idées novatrices en entreprises prospères, contribuant ainsi à renforcer l’écosystème entrepreneurial local. En outre, il vise à générer plus d’emplois et à apporter une valeur ajoutée à l’économie nationale. Ce plan stratégique s’inscrit dans une volonté de développer une économie basée sur la connaissance et l’innovation, tout en favorisant l’essor de nouvelles entreprises capables de se démarquer sur le marché national et international.

Modalités de participation à l’appel d’offres « KICK START »

Pour participer à cet appel d’offres, il est impératif de détenir le label « incubateur d’entreprises ». Les candidats peuvent postuler pour un ou plusieurs lots dans différentes régions. Le cahier des charges est disponible à l’Etablissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-ups « Algeria Venture ». La date limite pour soumettre les offres est fixée au 10 février. Pour plus d’informations, les intéressés sont invités à se rendre au siège de l’accélérateur public « Algeria venture » ou à le contacter via son canal officiel.