Lancement d’une plateforme numérique pour aider les diplômés paramédicaux sans emploi à sortir de l’ombre

Le ministère de la Santé lance une plateforme numérique dédiée au recensement des diplômés sans emploi issus des écoles paramédicales privées agréées.

Cette initiative vise à organiser les données statistiques et à mettre à jour la base de données du ministère, afin d’élaborer des mécanismes d’accompagnement adaptés aux besoins du secteur de la santé.

La plateforme est accessible via le site officiel du ministère ou directement par le lien « formation-prive.sante.gov.dz ».

Une plateforme numérique pour les diplômés paramédicaux sans emploi

Le ministère de la Santé a récemment lancé une initiative inédite : la création d’une plateforme numérique destinée aux diplômés des écoles paramédicales privées agréées qui n’ont pas encore trouvé d’emploi. Cette démarche innovante vise à recenser ces professionnels de santé en quête d’un poste.



Cette plateforme a également pour objectif de fournir des statistiques précises sur le nombre de diplômés sans emploi, permettant ainsi aux services compétents de mettre en place des mécanismes d’accompagnement et d’intégration adaptés aux besoins du secteur de la santé.

Comment cette plateforme va-t-elle réorganiser les données statistiques des écoles paramédicales ?

La plateforme numérique mise en place par le ministère de la Santé joue un rôle crucial dans l’organisation et la gestion des données statistiques relatives aux écoles paramédicales privées agréées.

En effet, elle permet de centraliser les informations concernant les diplômés sans emploi, facilitant ainsi leur recensement.

De plus, cette initiative contribue à la mise à jour de la base de données du ministère. Ainsi, les services compétents disposent d’informations actualisées pour élaborer des stratégies d’accompagnement et d’intégration adaptées aux besoins du secteur de la santé.

Enfin une solution adaptée aux besoins du secteur de la santé !

L’objectif principal de cette plateforme est d’établir des statistiques précises sur le nombre de diplômés sans emploi.

Ces données permettront aux services compétents de préparer des mécanismes d’accompagnement et d’intégration spécifiquement adaptés aux besoins du secteur de la santé.

Pour accéder à cette plateforme, il suffit de se rendre sur le site officiel du ministère de la Santé ou de cliquer directement sur le lien indiqué : « formation-prive.sante.gov.dz« . Une solution pratique et efficace pour répondre aux défis du secteur de la santé.