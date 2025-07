Lancement spectaculaire de la 2ème édition du Festival d’Été de Nador : ce que vous devez savoir

Préparez-vous à être éblouis par le lancement de la deuxième édition du Festival d’Été de Nador. Cet événement culturel majeur, qui a su marquer les esprits lors de sa première édition en 2024, revient avec une programmation encore plus riche et diversifiée. Que vous soyez un habitué ou un nouveau venu, cet article vous donnera toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de ce rendez-vous incontournable.

Alors, sans plus attendre, plongez dans l’univers fascinant du festival d’été de Nador et découvrez ce que cette nouvelle édition vous réserve.

La deuxième édition du festival d’été de Nador célèbre la créativité et la culture

Le vendredi soir a marqué le lancement de la deuxième édition du festival d’été de Nador, placée sous le signe « Nador : Été de la créativité et battement de la culture ». Organisé par l’association de Nador pour la culture et l’art en célébration de la fête du trône, ce festival de trois jours vise à utiliser la culture comme un moteur de développement local.

Il offre une plateforme aux jeunes talents pour exprimer leur créativité et contribuer à la construction d’un paysage culturel reflétant la richesse artistique de la région.

Des personnalités honorées pour leur contribution à la culture locale

Lors de la cérémonie d’ouverture, plusieurs figures marquantes ont été honorées pour leur contribution à l’épanouissement culturel et artistique de Nador. Youssef Mazrina, directeur du festival, a souligné l’importance de cet événement dans la mise en valeur des talents locaux et l’enrichissement de la vie culturelle de la ville.

Ali Azdimousa, doyen de la Faculté pluridisciplinaire de Nador, a réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir les initiatives jeunesse et à contribuer à un paysage culturel dynamique.

La poétesse amazighe Hayat Bouterfass, honorée lors de cette soirée, a exprimé sa fierté et sa motivation à continuer son parcours créatif, saluant l’initiative comme un soutien fort à la créativité locale.

Une programmation riche et des partenariats solides pour le festival d’été de Nador

Le festival offre une programmation variée, alliant spectacles artistiques, rencontres interactives et espaces de création ouverts à tous, avec un accent particulier sur les jeunes et les enfants. Cette diversité d’activités reflète l’ambition du festival de promouvoir la créativité sous toutes ses formes.

L’événement est soutenu par plusieurs partenaires clés, dont les Conseils communal et provincial de Nador, les délégations provinciales de la Culture et du Tourisme, l’École supérieure de technologie de Nador et la Faculté pluridisciplinaire de Nador. Ces collaborations renforcent le positionnement du festival en tant que plateforme culturelle majeure dans la région.