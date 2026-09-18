L’anglais enseigné dès le CE2, le français attend la 4e année, une décision qui divise les parents

Le ministère de l’Éducation nationale a récemment clarifié les réformes éducatives en vigueur. Seules les mesures concernant l’enseignement primaire sont maintenues, tandis que d’autres dispositions, notamment pour le secondaire, sont suspendues.

L’anglais deviendra la première langue étrangère dès la troisième année primaire, remplaçant le français.

Clarifications du ministère de l’éducation

Le ministère de l’Éducation nationale a récemment clarifié les mesures éducatives en vigueur. Seules les dispositions concernant l’enseignement primaire ont reçu l’approbation du Conseil des ministres, garantissant ainsi leur mise en œuvre immédiate.



Cette approbation est cruciale pour toute nouvelle mesure éducative, soulignant l’importance du processus décisionnel au sein du Conseil.

En revanche, les autres mesures annoncées restent suspendues, en attente d’un nouvel examen. Cette suspension témoigne de la rigueur avec laquelle le ministère souhaite aborder les réformes éducatives, assurant que chaque décision soit soigneusement évaluée avant d’être adoptée.

L’anglais remplace le français la troisième année primaire

La décision d’introduire l’anglais dès la troisième année primaire, en remplacement du français, reflète une volonté d’adapter le système éducatif aux exigences mondiales.

L’anglais, langue internationale, est perçu comme un atout pour les futures générations, facilitant l’accès à des opportunités globales. Cette réforme, approuvée par le Conseil des ministres, souligne l’importance de l’anglais dans le parcours éducatif des élèves.

Le français, quant à lui, sera introduit à partir de la quatrième année primaire. Cette réorganisation linguistique s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser l’éducation.

Les directives présidentielles insistent sur la nécessité de soumettre ces réformes à l’approbation du Conseil des ministres, garantissant ainsi une approche réfléchie et concertée.

Conséquences du gel des réformes éducatives

Le gel des réformes éducatives, décidé lors du Conseil des ministres du 6 septembre 2026, a entraîné l’annulation de la note du 28 juillet 2026 concernant les volumes horaires et les coefficients de certaines matières de l’enseignement secondaire et technique.

Cette suspension pourrait engendrer une stagnation dans l’évolution des programmes, limitant ainsi l’adaptation des élèves aux exigences contemporaines.

En l’absence de réformes, les établissements secondaires et techniques risquent de ne pas répondre efficacement aux besoins du marché du travail. Les enseignants et les élèves pourraient se retrouver dans un cadre éducatif obsolète, freinant l’innovation pédagogique et l’amélioration des compétences nécessaires pour l’avenir.