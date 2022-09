L’Anglais remplacera-t-il définitivement le Français à l’école ?

On sait tous que l’anglais est une langue internationale et qu’il importe de la parler couramment. Toutefois, une question taraude un grand nombre d’esprits : l’anglais fera-t-il bientôt de l’ombre au français en Algérie ?

Plus de précisions à ce sujet

D’après l’inspecteur central au ministère de l’Education Nationale ou MEN, l’intégration de l’apprentissage de l’anglais ne se fera pas au préjudice du français. Et encore moins au détriment de toutes les autres matières.

L’inspecteur du MEN, Boualem Belaouar a soutenu le maintien du programme des cours, sans aucune modification. Le seul changement, c’est qu’à partir de l’année scolaire 2023-2024, les classes de quatrième année auront à étudier l’anglais.

Une initiation dès le plus jeune âge

Dès le cycle primaire, on va introduire l’apprentissage de l’anglais. Pourquoi ? D’après des spécialistes linguistiques, les enfants assimilent plus facilement une langue étrangère. Ils peuvent même en apprendre quatre à sept.

Il est donc tout à fait normal d’inclure l’apprentissage de la langue de Shakespeare dès le plus jeune âge. Ainsi, votre enfant saura parler non seulement le français mais aussi l’anglais, en plus de l’arabe et du berbère.

Vers une meilleure assimilation de l’anglais

Pour apprendre n’importe quelle langue, il faut assurer la continuité de son apprentissage. Il va de soi donc que plus tôt on initie son enfant à parler l’anglais, mieux il saura le faire couramment.

Les ennemis de la langue de Shakespeare sont de sortie… Qu'à cela ne tienne, l'Algérie enseignera à ses enfants l'anglais et il sera plus facile pour eux d'apprendre l'anglais, vu que cette dernière s'apprend beaucoup plus facilement que la langue du butin de guerre. — Otto shot (@Ottoshot2) September 4, 2022

Il est fort probable qu’il y ait un changement par rapport au programme des cours d’anglais au collège. En tout cas, l’inspecteur du MEN, Boualem Belaouar, le suggère. Et ce, tout simplement parce que jusqu’à présent un collégien en bénéficie au programme initial.

Il a aussi précisé que les élèves devraient recevoir des cours qui n’aillent pas au-delà de 90 minutes par semaine. Soit deux sessions faisant 45 minutes chacune.