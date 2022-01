L’anniversaire de rêve de Taylor Ward, en compagnie de Riyad Mahrez, en vidéo

Alors que l’Algérie s’est fait éliminer prématurément à la CAN 2021, Riyad Mahrez a profité du calme pour faire une escapade en amoureux avec sa chérie. Et cela tombe à pic ! Ce bon moment privilégié coïncide avec l’anniversaire de la belle Taylor Ward.

Dans cet article, on vous relaye tous les détails croustillants !

Un anniversaire aux Maldives

Le capitaine Riyad Mahrez a été récemment aperçu dans un beau décor, accompagné de sa bien-aimée. On vous annonce alors que les deux tourtereaux sont actuellement aux Maldives.

Une décision que le compagnon de la mannequin de 24 ans a prise, après leur défaite à la Coupe d’Afrique des Nations. Le joueur algérien aura de quoi recharger sa batterie avant les prochaines rencontres footballistiques.

Désormais, les amoureux profitent de leur voyage de rêve, mais pas que ! En effet, l’anniversaire de la blonde tombe pile au bon moment. Elle a pu profiter de ce beau séjour dans un paysage idyllique avec son époux pour fêter ses 24 printemps.

Taylor Ward souffle ses bougies en compagnie de ses proches

Pour célébrer la fête d’anniversaire de Taylor Ward, les deux amoureux ont choisi un cadre dont le décor est basé sur les couleurs blanc et doré. Bien entourée, la belle blonde s’habille de noir, et dans la vidéo, on la voit faire un vœu avant de souffler sur son magnifique gâteau.

Voici la vidéo :