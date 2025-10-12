L’Apoce met le feu aux poudres en scrutant de près les opérateurs privés de véhicules importés, une situation qui crée des remous inattendus

L’Association de protection du consommateur et son environnement (Apoce) fait parler d’elle en annonçant une opération de contrôle inédite des intermédiaires dans l’importation de véhicules.

Cette initiative, qui intervient dans un contexte de réformes douanières, suscite déjà des remous au sein du secteur automobile. Découvrez comment l’Apoce compte faire respecter les droits des consommateurs face aux opérateurs privés de véhicules importés.

L’Apoce en croisade contre les intermédiaires d’importation de véhicules

Mustapha Zebdi, président de l’Association de protection du consommateur et son environnement (Apoce), a annoncé une opération majeure de contrôle des intermédiaires dans le secteur florissant de l’importation de véhicules. Cette annonce intervient après que l’Apoce a reçu plusieurs correspondances d’intermédiaires automobiles désireux de collaborer.

Quand on investit une grosse somme dans un véhicule, on a besoin d’être rassuré. Savoir que l’Apoce veille sur ces transactions me donne confiance.

Nadia, 38 ans, acheteuse de véhicule importé

Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook officielle, Zebdi a révélé que ces intermédiaires étaient prêts à ouvrir leurs portes pour permettre l’examen des contrats signés avec leurs clients. Ces documents seront examinés par l’équipe juridique de l’Apoce pour vérifier leur conformité avec la législation actuelle.

Processus de vérification des contrats par l’Apoce

L’équipe juridique de l’Apoce se chargera d’examiner minutieusement les contrats fournis par les intermédiaires automobiles. Cette démarche vise à s’assurer que ces documents respectent scrupuleusement la législation en vigueur.

En plus de la conformité légale, l’Apoce portera une attention particulière aux clauses garantissant les droits des clients et la sécurité de leurs fonds. Ce processus rigoureux témoigne de l’engagement de l’association à protéger les consommateurs dans le secteur de l’importation automobile.

Epsilon, un exemple de professionnalisme dans le secteur automobile

Lors d’une visite au siège de la société Epsilon, l’Apoce a tenu une séance de travail avec les responsables de l’entreprise. Cette rencontre a permis à l’association de consulter un modèle de contrat, mettant en lumière les clauses garantissant les droits du client et la sécurité de ses fonds.

Ce type de reconnaissance prouve qu’une entreprise peut être performante tout en respectant les règles. Cela tire tout le secteur vers le haut.

Karim, 45 ans, importateur automobile

Mustapha Zebdi, président de l’Apoce, a souligné le haut niveau de professionnalisme observé chez Epsilon. Il a particulièrement apprécié l’organisation et les procédures mises en place par l’entreprise pour assurer la protection des consommateurs dans le secteur automobile.