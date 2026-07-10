L’apostille facilitée dès jeudi, un soulagement pour les voyageurs et expatriés

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports s’apprête à transformer la manière dont les citoyens certifient leurs documents pour l’étranger.

Une nouvelle procédure simplifiée, conforme à la Convention de La Haye, sera bientôt accessible, facilitant ainsi les démarches administratives internationales pour de nombreux citoyens.

Lancement de l’apostille : une avancée majeure pour les citoyens

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a annoncé le début de la délivrance de l’Apostille à partir du 9 juillet 2026.

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Cette mesure permettra aux citoyens de certifier leurs documents d’état civil et leurs diplômes pour une utilisation à l’étranger.

Les documents concernés incluent ceux destinés aux États signataires de la Convention de La Haye de 1961.

Les citoyens pourront soumettre leurs demandes via une plateforme dédiée, facilitant ainsi les démarches administratives pour l’usage international de ces documents.

Procédure simplifiée pour l’obtention de l’apostille

À partir du 9 juillet 2026, les citoyens pourront soumettre leurs demandes d’Apostille via la plateforme nationale apostille.gov.dz.

Cette interface numérique vise à simplifier le processus de certification des documents destinés à l’étranger, en réduisant les démarches administratives.

Les procédures de légalisation pourront être finalisées dans les circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger et dans les daïras chefs-lieux des autres wilayas.

Ces points de service permettront de délivrer l’Apostille pour les documents d’état civil émis par les communes rattachées, assurant ainsi une couverture nationale efficace.

Une simplification bienvenue pour les voyageurs

La délivrance de l’Apostille s’étend aux documents émis par les communes des wilayas compétentes, facilitant ainsi leur utilisation dans les États contractants de la Convention de La Haye de 1961.

Cette mesure élimine la nécessité de la légalisation consulaire traditionnelle, simplifiant considérablement les démarches pour les voyageurs et expatriés.

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En réduisant les obstacles administratifs, cette initiative permet aux citoyens de gagner du temps et d’éviter des procédures complexes.

Les documents certifiés seront désormais reconnus à l’international, offrant une plus grande liberté et flexibilité pour ceux qui souhaitent vivre, travailler ou étudier à l’étranger.