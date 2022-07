L’Aqua parc : le lieu de divertissement le plus prisé en Algérie

La saison estivale est le moment idéal pour la famille de se regrouper et de partir en vacances. Elle marque la fin des examens et le début des évasions en famille. Actuellement, les options ne sont plus limitées pour s’échapper à l’extérieur ou pour camper. Parmi les lieux d’escapade, l’aqua parc devient très prisé !

L’Aqua parc, une parfaite alternative aux vacances et aux campings

Après l’ouverture de la frontière terrestre entre l’Algérie et la Tunisie ce 15 juillet, de nombreux algériens partent en vacances à destination de la Tunisie. Cette dernière reste l’un des pays préférés des Algériens en termes de voyage d’été.

Toutefois, de plus en plus d’alternatives sont offertes à leur disposition. C’est le cas du camping au bord de la mer ou des locations de maisons chez des particuliers. D’autres personnes peuvent également se passer de vacances et choisir l’Aqua parc comme lieu de recueil.

En effet, de plus en plus de personnes choisissent cette destination pour passer les vacances d’été. Ce choix dépend principalement des bourses de chaque personne. Ainsi, les petits et les adultes peuvent profiter des piscines et des toboggans aquatiques. D’autres peuvent participer à un tournoi de plongeoir et de jeux divers en famille.

Des tarifs plutôt contraignants pour les divertissements en Aqua parc

Bien que les divertissements proposés par nombreux Aqua parcs soient intéressants, leurs tarifs restent tout de même rédhibitoires. En effet, outre les repas en hôtel qui sont payants, le prix d’entrée commence de 1000 DA pour les enfants à 2000 DA pour les adultes.

D’autres tarifs incluent le repas, le goûter et le transat parasol. C’est le cas du Bordj El Kiffan, par exemple. Il propose de telles options au prix de 15 000 DA. A noter qu’il s’agit ici d’un tarif pour 10 personnes adressé particulièrement à ceux qui disposent de la carte Family.