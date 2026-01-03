L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, une alliance fragilisée par le conflit yéménite

L’escalade des tensions entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, traditionnellement alliés, suscite de vives inquiétudes.

En cause, la situation au Yémen où Riyad accuse Abou Dhabi d’actions « extrêmement dangereuses ». Cette crise diplomatique pourrait aggraver le conflit yéménite, déjà ravagé par la guerre depuis 2014.

L’intensification des tensions entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis

Riyad a récemment accusé Abou Dhabi d’actions « extrêmement dangereuses », suite à des frappes contre une cargaison d’armes présumée destinée aux séparatistes du sud du Yémen.

Ces accusations ont été formulées dans un contexte de conflit croissant au Yémen, où le Conseil de transition du Sud (STC), malgré les avertissements de l’Arabie saoudite, a continué à étendre son contrôle sur de vastes zones.

Les tensions sont montées d’un cran lorsque la coalition militaire dirigée par Riyad a annoncé avoir mené des frappes sur le port d’al-Mukallah.

Le rôle du Conseil de transition du Sud dans le conflit

Le STC, malgré sa représentation au sein du gouvernement yéménite, a réussi à prendre le contrôle de larges zones sans rencontrer d’opposition majeure.

Cette avancée s’est produite en dépit des avertissements de l’Arabie saoudite, principal soutien du gouvernement yéménite.

Ces attaques visaient deux navires soupçonnés de décharger des armes et des véhicules de combat pour soutenir les forces du STC, accentuant ainsi les tensions régionales.

Les accusations de l’Arabie saoudite envers les Émirats arabes unis : réalité ou stratégie ?

L’Arabie saoudite a accusé les Émirats arabes unis d’avoir incité les séparatistes à mener des opérations militaires près de sa frontière sud, une action jugée « extrêmement dangereuse » par Riyad. Selon le royaume, ces agissements constituent une menace pour la sécurité de toute la région.

Riyad a également exigé le retrait des forces émiraties du Yémen dans un délai de 24 heures et a appelé Abou Dhabi à cesser tout soutien militaire ou financier à toute partie impliquée dans le conflit yéménite.