Las Vegas : Coupe du monde des arts martiaux – L’Algérie y trouve-t-elle sa place?

Il s’agit en fait d’une compétition dans le domaine du e-sport. Ces compétitions de jeux vidéo qui regroupent des gamers venant du monde entier, pour un championnat annuel.

L’Algérie y a participé, représentée par Adel Anouche alias Big Bird, un habitué à la compétition qui fut classé 2nd lors de la dernière compétition en 2019. Un nouveau compétiteur a aussi représenté le pays, il s’agit de Ken Hakushaku.

Au programme se trouvaient pas mal de jeux d’arts martiaux dont Dragon Ball Fighter Z, Tekken 7, Guilty Gear-Strive, Street Fighter V et The King of Fighters XV.

Esports and #FGC and @EVO in @ennaharonline the #1 AR newspaper in #Algeria. Talking about @Bigbird_fgc and @ken_hakushaku our 🇩🇿 boys from the land present at the top of the world ! ✌️ LINK = https://t.co/sOSqnyO5lC cc @NasrEsports @redbullgaming pic.twitter.com/fuuzFMXqSp

— ESPORTDZ esports gaming in Algeria الجزائر (@esportdzgg) August 10, 2022