L'ascension fulgurante de Petro Baraka, du scandale local à la gloire mondiale, étonne le monde entier en 2025.

Il y a trois ans, Petro Baraka, une marque d’huiles moteur algérienne, était au cœur d’un scandale local. Accusée d’incompatibilité de ses produits avec les moteurs modernes, l’entreprise a su rebondir en investissant massivement dans la recherche et le développement pour se conformer aux normes internationales les plus strictes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Algeria Gate – بوابة الجزائر (@algatedz)

Petro Baraka : de la controverse à l’innovation

Il y a trois ans, Petro Baraka était au centre d’une polémique dans le secteur automobile algérien. Accusée d’incompatibilité de ses huiles moteur avec les moteurs modernes, la marque a été critiquée, remettant en question la qualité et la fiabilité de ses produits. Ces allégations, souvent sans fondement technique, ont terni l’image de cette entreprise 100% algérienne.

J’étais sceptique il y a quelques années, mais les nouvelles gammes de Petro Baraka ont complètement changé la donne. Les tests en atelier montrent des performances comparables à celles des grandes marques internationales.

Yacine, 34 ans, ingénieur en mécanique

Cependant, Petro Baraka a réagi non pas par des déclarations, mais par des actions concrètes. Des investissements massifs en recherche et développement, l’instauration de procédures de contrôle qualité strictes et l’alignement sur les normes internationales les plus rigoureuses ont marqué un tournant stratégique pour l’entreprise.

Regagner la confiance du marché automobile

Cette stratégie a porté ses fruits, permettant à Petro Baraka de regagner la confiance de l’industrie automobile. Aujourd’hui, elle est officiellement reconnue par des constructeurs prestigieux tels que Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen et Opel.



De plus, deux de ses produits, Performance Suprême PB.9310 5W30 et Performance Ultra 5W30, figurent dans les listes de lubrifiants recommandés par ces marques, témoignant de la qualité et de la fiabilité retrouvées de ses produits.

Petro Baraka : Une reconnaissance mondiale bien méritée !

Aspect Avant 2020 Après la refonte stratégique Image de marque Entachée par les critiques Reconnaissance internationale Normes suivies Locales uniquement Alignées sur les standards mondiaux Production Limitée à quelques références Diversifiée et contrôlée Technologie Moyenne gamme Hautes performances certifiées Marché Principalement national Présence régionale en expansion

Récemment, Petro Baraka a été honorée du titre de « meilleur produit africain » lors du Salon international des lubrifiants « Lubricant Expo Europe 2025 ». Cette distinction souligne la qualité supérieure de ses produits et sa capacité à répondre aux défis technologiques de la motorisation moderne. Elle met également en lumière son approche de production durable et compétitive, soutenue par son usine ultramoderne de Biskra.

🇩🇿 L’entreprise algérienne de lubrifiants Petro Baraka a remporté le prix du meilleur produit africain lors du salon international Lubricant Expo Europe 2025, tenu à Düsseldorf (Allemagne🇩🇪) du 16 au 18 septembre. pic.twitter.com/3oLGHgVwVX — LeLien (@LeLienofficiel) September 18, 2025



Grâce à un réseau de distribution couvrant les 58 wilayas du pays, Petro Baraka démontre que la critique peut être transformée en moteur de performance. Elle prouve ainsi qu’une production nationale peut rivaliser sur la scène internationale.