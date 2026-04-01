L’assurance habitation désormais accessible dans toutes les agences CNEP-Banque, une avancée majeure pour les clients

La CNEP-Banque et CASH Assurances s’associent pour proposer à partir du 1er avril 2026, des produits d’assurance « Catastrophes Naturelles » et « Multirisques Habitation » dans toutes les agences de la banque sur le territoire national.

Cette initiative vise à faciliter l’accès des citoyens à des solutions d’assurance adaptées à la protection de leurs biens immobiliers.

Une offre d’assurance habitation généralisée : une première pour la CNEP-Banque !

La CNEP-Banque et CASH Assurances ont récemment dévoilé leur intention de proposer à l’échelle nationale deux produits d’assurance, « Catastrophes Naturelles » (CAT-NAT) et « Multirisques Habitation » (MH), dès le 1er avril 2026.

Cette annonce marque une étape importante dans le partenariat stratégique entre ces deux institutions.

Disponibles dans toutes les agences de la CNEP-Banque sur le territoire national, ces offres visent à faciliter l’accès des citoyens à des solutions d’assurance adaptées à la protection de leurs biens immobiliers.

Quels sont les avantages de cette nouvelle initiative pour les clients ?

L’assurance CAT-NAT offre une protection contre les risques naturels majeurs tels que les séismes, inondations, tempêtes et glissements de terrain.

Elle est essentielle pour protéger les biens immobiliers des citoyens face à ces événements imprévisibles.

De son côté, l’assurance Multirisques Habitation couvre les sinistres domestiques comme les incendies, dégâts des eaux, vols, bris de glace, tout en incluant une garantie de responsabilité civile et un service d’assistance domiciliaire.

Ces deux produits complémentaires permettent ainsi une protection optimale du patrimoine immobilier des citoyens.

Un partenariat stratégique entre CNEP-Banque et CASH Assurances : quels bénéfices pour les citoyens ?

Le 9 novembre 2025, un déploiement pilote a été lancé dans 36 agences, marquant le début d’une collaboration stratégique entre CNEP-Banque et CASH Assurances.

Cette alliance tire parti de la complémentarité de leurs expertises : CASH Assurances excelle dans la gestion des risques tandis que la CNEP-Banque est spécialisée dans le financement immobilier et la bancassurance.

Cette initiative vise à renforcer la protection du patrimoine immobilier des citoyens en proposant des solutions d’assurance accessibles et adaptées à leurs besoins.

Ainsi, les deux institutions s’engagent à offrir une meilleure couverture aux citoyens pour sécuriser leur patrimoine immobilier.