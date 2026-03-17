L’athérosclérose, ce durcissement des vaisseaux sanguins qui nous guette tous : comment le comprendre et l’éviter ?

Le durcissement artériel, affection vasculaire silencieuse, menace notre système cardiovasculaire.

Cette maladie, qui débute par une accumulation anormale de graisses et de cholestérol LDL sur la paroi interne des vaisseaux sanguins, peut évoluer pendant des années sans symptômes apparents.

Sans diagnostic précoce, elle peut entraîner des conséquences graves telles qu’une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

L’athérosclérose : une menace silencieuse pour notre système cardiovasculaire

L’athérosclérose est une maladie vasculaire qui se développe en silence, posant une menace sérieuse pour le système cardiovasculaire.

Elle commence par une accumulation anormale de graisses, de cholestérol LDL et de minéraux sur la paroi interne des vaisseaux sanguins, formant une plaque d’athérome. Cette accumulation rend les vaisseaux moins souples, entravant ainsi la circulation sanguine.

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La maladie peut progresser pendant des années sans symptômes apparents. Si elle n’est pas diagnostiquée et traitée à temps, l’athérosclérose peut entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, mettant en danger la vie du patient.

Facteurs favorisant l’athérosclérose et signes d’alerte

Plusieurs facteurs peuvent accélérer la dégradation des artères, notamment les lésions de l’endothélium, l’hypertension artérielle, un taux élevé de sucre, le surpoids, l’inactivité physique, une alimentation déséquilibrée et le tabagisme.

Ces éléments contribuent à la formation de plaques d’athérome, rendant les vaisseaux sanguins moins flexibles et plus étroits.

Les signes d’alerte cardiovasculaire de l’athérosclérose peuvent inclure des douleurs thoraciques, l’essoufflement, l’engourdissement ou la faiblesse subite d’un bras ou d’une jambe, la perte de vision temporaire ou les troubles de l’élocution, et les sensations vertigineuses avec une perte d’équilibre associée.

Il est crucial de consulter un professionnel de santé dès l’apparition de ces symptômes pour éviter des complications graves.

Évaluation de l’état des artères et traitements disponibles

Pour évaluer l’état des artères, les professionnels de santé utilisent diverses méthodes. Ils peuvent réaliser un interrogatoire détaillé, ausculter les différents foyers vasculaires, effectuer une prise de sang pour doser le cholestérol total et la glycémie à jeun, ou encore utiliser des techniques d’imagerie médicale comme l’échographie Doppler ou l’angioscanner.

En cas de blocage sévère, une angiographie invasive peut être nécessaire pour localiser précisément l’obstruction.

Le traitement de l’athérosclérose comprend généralement des statines pour réduire les lipides et des antiagrégants plaquettaires pour prévenir la formation de caillots.

Cependant, ces médicaments ne remplacent pas la nécessité de corriger les habitudes de vie, notamment en matière d’alimentation et d’activité physique.