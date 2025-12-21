L’aube d’aujourd’hui marque le début du mois sacré de Rajab 1447, un moment clé dans le calendrier de l’Hégire

Le dimanche 21 décembre 2025 marque le début du mois sacré de Rajab pour l’année 1447 de l’Hégire, selon l’annonce du Mufti de la République, Cheikh Hichem Ben Mahmoud.

1447 Année de l’Hégire Le mois sacré de Rajab débute en décembre 2025 et s’inscrit dans l’année 1447 du calendrier islamique, basé sur l’Hégire.

Ce dernier, autorité religieuse majeure, rappelle que ce mois est un temps de paix dans l’Islam, où les combats sont interdits.

Le dimanche 21 décembre 2025 marque une date importante dans le calendrier islamique. En effet, ce jour signifiera l’entrée dans le mois sacré de Rajab pour l’année 1447 de l’Hégire. Cette période revêt une grande importance spirituelle pour la communauté musulmane.

Cette annonce a été faite par le Mufti de la République, Cheikh Hichem Ben Mahmoud. Il est essentiel de noter que le mois de Rajab est l'un des quatre mois sacrés de l'Islam, durant lesquels les combats sont interdits, symbolisant ainsi un temps de paix et de réflexion.

Qui est Cheikh Hichem Ben Mahmoud ?

Sa position lui confère la responsabilité d’interpréter et de transmettre les préceptes de l’Islam à la communauté musulmane.

Le mois de Rajab est toujours un repère important pour moi. Savoir précisément quand il commence permet de mieux organiser mes temps de prière et de réflexion. C’est un moment où l’on cherche vraiment à ralentir et à se recentrer. Wajdi, 42 ans, enseignant

Il incombe également à Cheikh Hichem Ben Mahmoud d’annoncer les dates clés du calendrier islamique, comme celle du début du mois sacré de Rajab. Son rôle est donc crucial pour assurer le respect des traditions et des rituels religieux parmi les fidèles.

Rajab, un mois de paix dans le calendrier de l’Hégire

Cette interdiction symbolise une période de paix et de méditation spirituelle pour les musulmans. C’est un temps dédié à la prière, au jeûne et à la réflexion sur les enseignements de l’Islam.

L’Hégire, quant à elle, est le calendrier islamique qui commence avec l’émigration du prophète Mahomet de La Mecque à Médine. Cette migration marque un tournant majeur dans l’histoire de l’Islam et est donc utilisée comme point de départ pour le calendrier islamique.