Lauréats Bac 2022 Algérie : Remise de prix par le président Tebboune

Pour féliciter les lauréats 2022, une cérémonie de remise de prix s’est tenue en présence du président Tebboune. En effet, après la sortie des résultats du Bac 2022, le ministre de l’éducation avait manifesté sa joie quant au taux de réussite des lauréats du Bac 2022.

Pour féliciter les meilleurs d’entre eux, le chef de l’État a présidé la remise de prix, en présence des lauréats et de plusieurs personnalités du gouvernement.

Une pléthore de hauts fonctionnaires de l’État s’est succédé aux côtés des étudiants, pour décerner les prix. Une journée sans doute inoubliable pour ces jeunes gens, qui ont immortalisé ces moments aux côtés de généraux, de ministres et du Président lui-même.

Les catégories récompensées

C’est au palais présidentiel que la cérémonie de remise de prix commune pour les lauréats du Bac et du BEM ou Brevet de l’Enseignement Moyen a eu lieu, en présence du président Abdelmadjid Tebboune.

Une cérémonie qui a regroupé les meilleurs lauréats des différentes catégories. Parmi les 271 252 admis, seuls les 40 meilleurs issus des différentes filières étaient convoqués pour cette cérémonie spéciale.

La remise des prix comprenait, le meilleur lauréat par filière et par mention, l’école des personnes aux besoins spécifiques et les meilleurs lauréats des cadets de la nation.

Ainsi, le président Tebboune, a remis les prix en main propre à certains d’entre eux, dont la lauréate Aïn Defla issue des sciences expérimentales, le lauréat de l’Ecole des cadets de la nation Akbache Mohamed Amine et leurs collègues des autres filières.

Les récompenses comprenaient une médaille, une compensation financière et des présents pour ces jeunes hommes et femmes qui ont fait preuve d’excellence durant leurs parcours scolaires. Et si ce sont seulement les 40 meilleurs qui ont été convoqués, 42 % des admis soit 889 ont eu une mention excellente.