Laurent Nuñez annonce une visite inédite de Saïd Sayoud à Paris, un geste fort pour l’Algérie-France

Le ministre algérien de l’Intérieur, Saïd Sayoud, se prépare à une visite officielle à Paris, symbolisant une avancée dans le dialogue entre l’Algérie et la France.

Cette rencontre, annoncée par Laurent Nuñez, ministre français, vise à renforcer la coopération sécuritaire, essentielle pour les relations méditerranéennes.

Une visite officielle pour relancer le dialogue

Le ministre algérien de l’Intérieur, Saïd Sayoud, se rendra prochainement à Paris, marquant une étape significative dans la reprise du dialogue entre l’Algérie et la France.

Cette visite, annoncée par le ministre français Laurent Nuñez, souligne l’importance de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux nations.

🇫🇷🇩🇿 Le ministre algérien de l’Intérieur, Saïd Sayoud, se rendra à Paris dans « quelques jours », nouvelle étape du réchauffement entre l’Algérie et la France, annonce Laurent Nuñez dans une interview à La Tribune Dimanche. pic.twitter.com/Og080qOxNB — Agence France-Presse (@afpfr) May 16, 2026



Nuñez a exprimé son optimisme quant à cette rencontre, la qualifiant de signal positif pour les relations bilatérales.

Il a également souligné la nécessité de rétablir les échanges d’informations, notamment sur les trafiquants de stupéfiants, et de renforcer la collaboration sécuritaire et migratoire.

Un contexte de tensions persistantes

La visite de Saïd Sayoud à Paris s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre l’Algérie et la France.

Malgré ces frictions, les deux pays ont récemment intensifié leurs échanges, notamment après la visite de Laurent Nuñez à Alger en février. Cette dynamique vise à relancer une coopération sécuritaire essentielle.

La lutte contre le trafic de stupéfiants et la collaboration en matière de sécurité et de migration sont au cœur des discussions.

Les relations entre les deux rives de la Méditerranée, touchant des millions de personnes, rendent cette coopération cruciale pour la stabilité régionale.

Un geste fort pour l’avenir

Laurent Nuñez prône une approche diplomatique coopérative avec l’Algérie, critiquant la logique de confrontation.

Il estime que le rapport de force ne sert pas les intérêts de la France et préfère un dialogue constructif.

Cette visite symbolise un geste fort pour l’avenir des relations entre les deux pays, ouvrant la voie à une collaboration renforcée.

Concernant l’affaire Christophe Gleizes, Nuñez reste prudent sur la libération du journaliste. Bien qu’il n’avance aucune certitude, il exprime un espoir mesuré, soulignant l’importance de maintenir un dialogue ouvert et respectueux avec l’Algérie.