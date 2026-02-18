Laurent Nuñez dévoile les points clés de sa discussion avec le président Tebboune lors de sa visite en Algérie

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a récemment effectué une visite en Algérie dans le but de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Cette démarche intervient dans un contexte de tensions diplomatiques exacerbées par plusieurs incidents, dont la reconnaissance par la France d’un plan d’autonomie pour le Sahara occidental et l’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Une visite diplomatique dans un climat tendu : le défi de Laurent Nuñez

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a effectué une visite de deux jours en Algérie, marquée par une crise diplomatique intense entre les deux nations.

Cette tension est alimentée par plusieurs incidents, dont la reconnaissance par la France d’un plan d’autonomie pour le Sahara occidental et l’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nuñez est arrivé ce lundi au Palais du Gouvernement à Alger, où il a été reçu par le ministre algérien de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud.



La situation s’est encore compliquée avec la mise en examen d’un agent consulaire algérien et la diffusion d’une émission sur France 2, perçue comme offensante par les autorités algériennes.

Malgré ce contexte difficile, Nuñez a souligné son objectif de rétablir une coopération sécuritaire de haut niveau entre les deux pays.

Le renforcement de la coopération sécuritaire : un enjeu majeur

Laurent Nuñez a mis l’accent sur la nécessité de rétablir une coopération sécuritaire de haut niveau entre la France et l’Algérie.

Cette collaboration englobe plusieurs domaines clés, notamment la coopération judiciaire, policière et en matière de renseignements. L’objectif est d’améliorer et de normaliser les relations de sécurité entre les deux pays.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé son soutien à cette initiative, demandant à ses services de travailler conjointement avec leurs homologues français.

Cette démarche vise à améliorer significativement la coopération en matière policière et judiciaire, ainsi que la réadmission des personnes.

Une mission réussie pour Nuñez ?

Malgré ces défis, Nuñez a maintenu sa confiance dans le rétablissement des relations sécuritaires avec l’Algérie.

Il reste à voir si cette visite a permis de restaurer le dialogue sécuritaire souhaité par le ministre français, et si les conditions posées ont été satisfaites. Le succès de cette mission dépendra en grande partie de la suite des événements.