L’avenir énergétique de l’Algérie en suspens, le débat sur les hydrocarbures offshore et non conventionnels s’intensifie

L’avenir énergétique de l’Algérie est au cœur des débats lors du NAPEC 2025 à Oran. Une conférence animée par Slimane Guellati, ingénieur géophysicien chez Sonatrach, a mis en lumière le potentiel encore sous-exploité des hydrocarbures offshore et non conventionnels du pays.

90 % du potentiel offshore algérien restent encore à explorer selon les estimations évoquées lors du NAPEC 2025.

Ces ressources pourraient-elles représenter une alternative stratégique pour diversifier l’approvisionnement énergétique de l’Algérie et renforcer sa sécurité à long terme ?

Energy L’offshore et le gaz non conventionnel : les deux nouveaux atouts de l’Algérie pic.twitter.com/npvIR9xIM9 — DZ-Yellow Pages (@dzyellowpages3) October 5, 2025

L’Algérie, un géant endormi des hydrocarbures offshore et non conventionnels ?

Le NAPEC 2025 à Oran a été le théâtre d’une conférence axée sur l’exploitation des ressources en hydrocarbures offshore et non conventionnelles en Algérie. Slimane Guellati, ingénieur géophysicien du groupe Sonatrach, a animé cette rencontre, mettant en lumière le potentiel géologique encore inexploité de l’Algérie.

L’enjeu n’est plus seulement d’extraire plus, mais d’extraire mieux. Les hydrocarbures non conventionnels sont une opportunité, à condition d’y associer des standards environnementaux élevés et une vision à long terme.

Karim, 42 ans, ingénieur pétrolier

Guellati a souligné que ces ressources pourraient constituer une alternative stratégique face au déclin de certains gisements conventionnels. Il a également insisté sur la nécessité d’une approche rigoureuse pour leur exploitation, intégrant innovation technologique, investissements ciblés et partenariats internationaux.

Vers une diversification stratégique de l’approvisionnement énergétique algérien

L’exploitation des hydrocarbures offshore et du gaz de schiste pourrait offrir à l’Algérie une opportunité de diversifier son approvisionnement énergétique. En effet, ces ressources non conventionnelles pourraient renforcer la sécurité énergétique du pays à long terme, face au déclin de certains gisements conventionnels.

Toutefois, leur exploitation doit être rigoureuse et durable, nécessitant innovation technologique, investissements ciblés et partenariats internationaux. Cette approche permettrait non seulement d’assurer la pérennité des revenus énergétiques de l’Algérie, mais aussi de positionner le pays comme un acteur moderne et compétitif sur le marché énergétique mondial.

Les défis de l’exploitation des hydrocarbures offshore et non conventionnels

Le développement des ressources en hydrocarbures offshore et non conventionnels en Algérie présente des défis majeurs. Sur le plan environnemental, il est crucial de minimiser l’impact sur les écosystèmes marins. Technologiquement, l’extraction de ces ressources nécessite des compétences avancées et des investissements importants.

Focus sur l’hydrogène Plusieurs conférences du NAPEC 2025 explorent la chaîne de valeur de l’hydrogène et ses opportunités pour la transition énergétique de l’Algérie.

Sur le plan réglementaire, un cadre adapté doit être mis en place pour garantir une exploitation responsable. Trois autres rencontres du NAPEC aborderont ces enjeux, notamment la chaîne de valeur de l’hydrogène et l’approche « Hydrogen Valley » pour l’Algérie, soulignant ainsi l’importance de cette transition énergétique pour l’avenir du pays.