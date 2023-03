Le 19 Mars 2023, Fiat révèlera toutes ses nouveautés aux Algériens

Le constructeur italien Fiat propose à ses clients algériens de découvrir de nouvelles technologies et des modèles modernes lors d’un événement à ne pas manquer. Ce sera le 19 mars prochain que les Algériens pourront profiter de ce que Fiat a à offrir en présentant ses produits durant la conférence de presse qui se tiendra à l’hôtel Sheraton à Alger et proposera aux Algériens plusieurs innovations. La marque souhaite mettre en avant plusieurs points forts et offrir des produits modernes pour satisfaire ses consommateurs. Voici donc tout ce que Fiat compte révéler aux Algériens le 19 mars prochain.

Relance de l’automobile en Algérie. La petite Fiat 🚘 🇮🇹 est en route🛣️! Et on parle de voitures électriques ♥️🇩🇿♥️. Excellentes nouvelles 👍 – L’heure éco | relance de l’industrie automobile en Algérie – YouTube https://t.co/s4lpaZXrXM — Farida Chemmakh (@farichem) March 15, 2023

Les modèles Fiat

Depuis sa création en 1899, Fiat est passée maître dans l’art de créer des modèles iconiques. Aujourd’hui, la marque italienne veut offrir une nouvelle gamme de véhicules intuitifs et modernes aux Algériens. Parmi ses nouveautés figurent entre autres :

La Fiat 500X Trekking , rassemblant robustesse, technologie et style.

, rassemblant robustesse, technologie et style. La Fiat Toro Freedom 2.4 Flex , combinant puissance et plaisir de conduite.

, combinant puissance et plaisir de conduite. La Fiat Idea Adventure 1.8 Flex, dotée d’un design qui combinera performance et élégance.

Ces trois modèles actuels font partie des près de 200 modèles que Fiat offre aux Algériens. Ces modèles spéciaux sont conçus pour obtenir une excellente tenue de route et un confort accru. De plus, ils allient technologie moderne et sécurité. Ils possèdent donc toutes les qualités requises pour satisfaire le goût exigeant des consommateurs algériens.

Les technologies innovantes

Afin de fournir une expérience inédite et améliorer leur quotidien, les automobilistes algériens peuvent bénéficier des dernières technologies de pointe. Lors de l’événement, Fiat présentera le pack d’accessoires Techno Drive qui comprend :

Système Uconnect 5 infodivertissement , compatible avec Apple Carplay et Android Auto pour rester connecté et divertir les passagers.

, compatible avec Apple Carplay et Android Auto pour rester connecté et divertir les passagers. Caméra de recul , permettant une vision plus nette et plus sûre.

, permettant une vision plus nette et plus sûre. Radar de stationnement arrière, pour garantir votre sécurité et celle des autres usagers.

De plus, les clients algériens pourront opter pour le système AdBlue, capable de réduire considérablement les émissions de CO2. Enfin, le système ‘Fiat Connect’ permettra aux conducteurs d’avoir un contrôle total sur leur véhicule grâce à leur mobile.

Le 19 mars 2023 sera donc une date importante pour tous les amoureux de Fiat.

Chaque passionné pourra découvrir les derniers modèles et technologies innovantes dont dispose la marque italienne. Des moments inoubliables attendent tous ceux qui s’intéressent aux nouveautés automobiles. Il suffira donc de se rendre à l’événement Fiat pour y prendre part et être à la pointe de la technologie automobile.

Sources