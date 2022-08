Le 4x4 Mercedes Class G extrêment convoité à l'étranger est produit en masse en Algérie

Avis aux amateurs de véhicules tout-terrain ! Le fameux et non moins célèbre véhicule Classe G de l’entreprise automobile allemande, Mercedes-Benz, est désormais disponible en vente.

Livraison de plus de 500 véhicules

562 véhicules. C’est le nombre exact de 4 x 4 Mercedes Classe G qui ont étés livrés par l’usine de fabrication SAFAV-MB de Mercedes-Benz en Algérie à diverses institutions et entités du secteur public et privé.

216 des 562 Classe G ont été livrés au Ministère de la Défense Nationale, plus précisément, à la Direction centrale de l’équipement, tandis que la Direction générale de la Sécurité Nationale a reçu 151 véhicules de ce modèle.

D’après les responsables de l’usine de Tiaret, qui relève du Ministère de la Défense Nationale, deux sites de services après-vente seront ouverts à partir de ce mois de juillet.

Ces sites, localisés dans les wilayas de Tlemcen et Sétif, serviront à fournir en pièces de rechange et en services après-ventes pour la gamme Classe G.

Une véritable légende

Mis au point il y a plus d’une quarantaine d’années par les ingénieurs de la marque allemande, ce modèle présente toutes les caractéristiques du véhicule à conduire si on veut s’aventurer hors des sentiers battus.

Ainsi, le Classe G est doté du moteur diesel G300 6 cylindres de 3 litres, avec une puissance de 184 chevaux et un couple de 400 Nm. Il dispose d’une boîte de vitesse automatique à 5 rapports et est équipé d’une climatisation manuelle, d’un airbag conducteur et d’un airbag passager, d’une radio CD MP3, d’un dispositif ABS et d’un système ESP. C’est un véhicule de 7 places incluant le conducteur.

Disponible pour les particuliers

Les particuliers peuvent également bénéficier de la gamme Classe G avec, en bonus, d’autres choix de modèles. Pour cela, il faut passer commande auprès de l’Algerian Motors Services MB ou AMS-MB qui assurera la livraison après un délai de 3 mois environ (en fonction des demandes).

La somme a déboursé pour avoir ce joyau est de 11 894 000 dinars.

TIARET | Voici la fabrication de Mercedes Benz en Algerie, on espere que cet fabrication sera doubler et surtout exporter vers l’Afrique pic.twitter.com/nzc3fPXF9n — Algeria Project (@Algeria3New) February 19, 2021