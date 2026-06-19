Le B737 Max8 d’Air Algérie fait ses premiers pas en Irlande, un moment attendu par les passionnés d’aviation

Un Boeing 737 MAX 8 flambant neuf, destiné à Air Algérie, a récemment été aperçu à Shannon, en Irlande, arborant sa livrée complète.

Ce modèle, conçu pour optimiser les performances sur les lignes moyen-courriers, s’inscrit dans le plan de modernisation de la flotte de la compagnie, avec cinq livraisons prévues d’ici 2026.

Premières images du B737 MAX 8 d’Air Algérie en Irlande

Le Boeing 737 MAX 8 destiné à Air Algérie a récemment été aperçu à Shannon, en Irlande, après sa sortie des ateliers de peinture.

Identifié sous la référence D-AVOL (7T-VLQ), l’appareil arbore sa livrée complète, prêt pour les dernières étapes de préparation avant sa livraison.

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Ces images, capturées par le photographe aéronautique Malcolm Nason, ont été publiées sur Flickr.com, suscitant l’intérêt des passionnés d’aviation.

Shannon joue un rôle crucial dans le processus de préparation des nouveaux avions, incluant la peinture et les contrôles de finition.

Ce site industriel est souvent choisi pour ces opérations essentielles avant la mise en service des appareils.

Importance du Boeing 737 MAX 8 pour Air Algérie

Le Boeing 737 MAX 8 est essentiel pour Air Algérie en raison de ses avancées technologiques, notamment une consommation de carburant réduite et des performances optimisées sur les lignes moyen-courriers.

Ces caractéristiques permettent à la compagnie de diminuer ses coûts opérationnels tout en augmentant la fréquence des vols, répondant ainsi aux besoins croissants du marché.

Dans le cadre de sa stratégie de renouvellement de flotte, Air Algérie intègre progressivement ces appareils pour s’adapter aux évolutions du trafic aérien.

Le B737 MAX 8 joue un rôle central dans l’amélioration de la régularité et de la flexibilité des opérations, renforçant ainsi la compétitivité de la compagnie sur le segment moyen-courrier.

Enjeux industriels et logistiques du Boeing 737 MAX 8

La production et la livraison du Boeing 737 MAX 8 impliquent une chaîne de production internationale complexe, avec des étapes de finition réparties dans plusieurs pays.

Les appareils passent par des sites spécialisés pour la peinture et les contrôles finaux, illustrant la coordination mondiale entre constructeurs et sous-traitants. Cette logistique sophistiquée est essentielle pour répondre aux exigences de qualité et de délais.

Avant la mise en service, des vérifications techniques rigoureuses et des procédures de certification sont nécessaires.

Air Algérie prévoit d’acquérir cinq appareils similaires d’ici 2026, dans le cadre d’une commande de dix avions, pour renforcer sa flotte et son expansion internationale.