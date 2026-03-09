Le baril de pétrole franchit la barre des 119 dollars, une flambée qui inquiète les marchés mondiaux

Face à une escalade des tensions au Moyen-Orient et des perturbations majeures dans la production, les prix du pétrole et du gaz ont connu une hausse spectaculaire.

Le baril de Brent et celui de WTI nord-américain ont atteint près de 120 dollars, tandis que le cours du gaz européen s’est apprécié de 5,2%.

Une ascension vertigineuse des prix du pétrole

Le week-end a été marqué par une flambée spectaculaire des prix du pétrole, avec un baril flirtant avec la barre des 120 dollars avant de redescendre.

Cette hausse fulgurante est principalement due à des perturbations dans la production au Moyen-Orient et à l’obstruction du détroit d’Ormuz.

Les deux références majeures, le Brent de la mer du Nord et le WTI nord-américain, ont enregistré des augmentations d’environ 20%, se situant respectivement à 110 et 108 dollars. Ces deux indices avaient même dépassé les 119 dollars par baril durant la nuit.

Facteurs de volatilité : tensions et perturbations

La volatilité des prix du pétrole est principalement due à des facteurs géopolitiques. Les tensions au Moyen-Orient ont créé une atmosphère d’incertitude, exacerbée par des perturbations dans la production pétrolière régionale.

Le blocage du détroit d’Ormuz, un point de passage crucial pour le brut du Moyen-Orient, a également contribué à cette instabilité.

John Plassard, associé chez Cité Gestion, souligne que ces éléments ont engendré une crainte d’une perturbation durable des flux énergétiques mondiaux. Cette peur se reflète dans l’escalade rapide des prix du pétrole observée récemment.

Le gaz suit la tendance : une hausse inquiétante !

Parallèlement à l’augmentation des prix du pétrole, le cours du gaz européen a également connu une hausse significative.

Il s’est apprécié de 5,2% pour atteindre 53,38 euros par mégawattheure pour le TTF européen. La situation au Moyen-Orient a un impact direct sur la production de gaz.

En Irak, la production des trois principaux champs pétroliers a chuté de 70%. Le Koweït, quant à lui, a commencé à réduire sa production samedi dernier, invoquant un cas de force majeure.