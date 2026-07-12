Le bureau fédéral reporte sa décision sur Petkovic, l’attente se prolonge pour les fans

La Fédération Algérienne de Football a récemment tenu une réunion cruciale pour l’avenir du football national.

Alors que le sort de Vladimir Petkovic reste incertain, la date de lancement de la saison 2026/2027 de la Ligue 1 Mobilis est désormais fixée, permettant aux clubs de planifier leur préparation et leurs transferts.

Réunion cruciale du bureau fédéral de la FAF

Lors de la récente réunion du Bureau Fédéral de la Fédération Algérienne de Football, plusieurs sujets clés ont été abordés, mais aucune décision n’a été prise concernant l’avenir de Vladimir Petkovic.

🚨Le Bureau fédéral a décidé de confier à une commission l’évaluation du bilan du sélectionneur national Vladimir Petković, avant de prendre une décision concernant son avenir « dans l’intérêt de l’équipe nationale et du football algérien ». pic.twitter.com/11IFS9qL7t — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) July 11, 2026



Cette absence de décision laisse planer le doute sur le futur du sélectionneur suisse, alors que le calendrier de la saison prochaine a été au centre des discussions.

La réunion était cruciale pour le football national, car elle a fixé la date de reprise de la Ligue 1 Mobilis au 20 août.

Cette décision permet aux clubs de mieux planifier leurs transferts et leur préparation estivale, influençant ainsi les stratégies futures des équipes engagées sur la scène continentale.

Incertitude autour de l’avenir de Petkovic

L’incertitude entourant le maintien de Vladimir Petkovic à la tête de l’équipe nationale algérienne crée une atmosphère d’attente pesante pour les fans et les joueurs.

🚨Après la réunion du bureau fédéral, aucune décision n’a encore été prise concernant Vladimir Petkovic ! ❌ Le communiqué de la FAF ⬇️ « FAF exprime ses regrets à la suite de l’élimination de la sélection nationale dès les seizièmes de finale de la Coupe du Monde. Ce résultat… pic.twitter.com/mpaP0SWusd — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) July 12, 2026



Cette situation pourrait perturber la préparation de l’équipe pour les compétitions à venir, car l’absence de clarté sur le leadership peut affecter la motivation et la concentration des joueurs.

En outre, cette attente prolongée pourrait également influencer les décisions stratégiques des clubs, notamment en ce qui concerne le recrutement et la préparation des joueurs pour la saison prochaine. Les supporters espèrent une résolution rapide pour éviter toute perturbation supplémentaire.

Calendrier de la Ligue 1 Mobilis et ambitions continentales

La saison 2026/2027 de la Ligue 1 Mobilis débutera le 20 août, une date cruciale pour les clubs algériens qui se préparent activement.

Les équipes peaufinent leurs stratégies de transfert et leur préparation estivale pour être prêtes dès le coup d’envoi. Cette organisation est d’autant plus importante pour les clubs engagés dans les compétitions continentales.

Le MC Alger, fort de son triplé historique, ainsi que la JS Saoura, participeront à la Ligue des champions de la CAF.

L’USM Alger et le CR Belouizdad, quant à eux, viseront la gloire en Coupe de la Confédération. Ces engagements internationaux témoignent des ambitions élevées des clubs algériens sur la scène africaine.