Le Canada facilite d’obtention de visas temporaires – Les Algériens concernés

Le Canada fait partie des plus grands pays d’immigration et souhaite conserver ce titre. Dans cette optique, les autorités canadiennes font des efforts pour attirer de nouveaux arrivants au Canada. Le premier ministre Justin Trudeau a récemment annoncé vouloir améliorer les procédures de délivrance des visas temporaires. En effet, le gouvernement canadien a prévu un budget de 85 millions de dollars pour moderniser le système d’immigration canadien, afin notamment de réduire les délais de traitement des demandes.

En 2022, le Canada a accueilli 431 000 résidents permanents, preuve que le pays met en œuvre ses plans d’immigration. Mais le Canada compte également sur l’Europe pour encourager l’immigration légale, car Bruxelles envisage de simplifier la procédure pour l’obtention d’un permis de travail et de résidence dans les États membres.

Réforme du système d’immigration canadien

Le gouvernement canadien a récemment mis en œuvre une réforme du système d’immigration canadien qui permet aux personnes intéressées par une immigration légale de candidater depuis leur pays d’origine et d’améliorer leurs droits. Cette nouvelle directive prévoit ainsi de simplifier la procédure d’octroi des visas temporaires pour les ressortissants de pays tiers.

Le but est aussi de favoriser l’arrivée de compétences et de talents au sein des États membres, dans des secteurs en manque de main-d’œuvre, comme la santé ou le bâtiment par exemple. Ainsi, les bénéficiaires pourront changer d’emploi en toute légalité à travers l’Europe.

Embauche de personnel

Pour accompagner la mise en place de cette réforme, le ministère de l’immigration a recruté des centaines de fonctionnaires et a octroyé un contrat de 570 millions $ à une entreprise externe pour fournir des services de réadaptation aux anciens combattants un peu partout au Canada.

Ce type de contrat allège la tâche des fonctionnaires surchargés tout en garantissant aux anciens combattants l’accès à un réseau national de 9000 psychologues, physiothérapeutes, travailleurs sociaux et autres professionnels à travers tout le pays.

Par ailleurs, pour toujours améliorer le système, le gouvernement libéral a mis en place un plan de dotation et de financement à long terme, détaillé dans un rapport publié en 2023, qui prévoit de remplacer certains employés temporaires par des employés à temps plein.

Objectifs du Gouvernement

Le but est donc double : d’une part, encourager l’immigration légale et d’autre part, offrir un meilleur service à la population canadienne. Pour ce faire, le ministère de l’immigration travaille dur pour réduire les délais de traitement des demandes de visas temporaires et pour offrir une protection plus adéquate et plus rapide aux vétérans malades et blessés.

Initiatives visant à encourager l’immigration

Dans le cadre de ses initiatives pour encourager l’immigration légale, le gouvernement canadien a :

Avec ces différentes mesures, le Canada espère pouvoir atteindre son objectif et être reconnu comme le pays de l’immigration. Cette volonté du gouvernement semble aussi se confirmer avec le record de 431 000 nouveaux résidents permanents obtenus en 2022.

