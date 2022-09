Le célèbre écrivain Yasmina Khadra pose avec une star américaine

Mohammed Moulessehoul, connu sous le nom de plume Yasmina Khadra, a partagé, samedi dernier, sur sa page facebook une photo sur laquelle il figure avec une célébrité mondiale en provenance des States.

La publication y a récolté plus de douze mille réactions et a ravi les facebookers qui sont fans des deux talents. Découvrez à travers cet article l’identité de cette étoile montante qui s’est affichée auprès de l’auteur Algérien.

Yasmina Khadra, au Festival du cinéma américain de Deauville 2022 en tant que membre du jury

La photographie fut prise lors de la cérémonie d’ouverture de la 48ème édition du Festival du cinéma américain qui va se tenir à Deauville – France du 02 au 11 septembre.

En effet, le romancier Algérien y doit sa présence car il a été nommé membre du jury aux côtés d’Arnaud Desplechin et de Jean-Paul Civeyrac et d’autres encore.

Il est à rappeler qu’avant d’être le célèbre auteur de “L’Attentat” et de “Ce que le jour doit à la nuit”, Yasmina Khadra a servi dans l’armée algérienne et n’a quitté son poste de Commandant que pour cause de retraite.

Actuellement, le succès de Mohammed Moulessehoul et son poids dans l’univers des célébrités mondiales sont encore démontrés par cette nomination pour composer les jurys de cette grande cérémonie américaine.

Une rencontre heureuse entre deux enfants du Maghreb et de l’Egypte

Cette star qui pose avec le romancier n’est autre que Rami Said Malek. Il s’agit d’un acteur et producteur américain, d’origine égyptienne.

La vedette du film Bohemian Rhapsody, dans lequel il incarne le chanteur Freddie Mercury, assistait en fait sa compagne : Lucy Boynton. La jeune femme, qu’il a rencontrée sur le tournage de ce film, ayant gagné le prix Nouvel Hollywood.