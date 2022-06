Le célèbre navire Tariq Ibn Ziyad d’Algérie Ferries reprend service (date officielle)

Le voyage en ferry entre Alger et Marseille a repris le 23 mai 2022 et les agences d’Algérie Ferries peinent à répondre à la forte demande. Parmi les paquebots de la compagnie maritime, on retrouve Tariq Ibn Ziyad qui n’a pas été en service depuis le mois de mai 2021.

Des problèmes administratifs et techniques

Tariq Ibn Ziyad a été construit en 1995 soit il y a à peu près trois décennies. Son inactivité n’a rien à voir à l’épidémie du coronavirus, mais à l’expiration des certificats de conformité du navire aux normes de sécurité internationales. Le ferry a aussi connu quelques problèmes techniques, car depuis un an, il est ancré au port de Bejaïa pour des travaux de réparation.

Une saison estivale qui approche

L’été approche à grands pas et la diaspora algérienne en Europe espère passer des vacances aux pays. Le navire de la compagnie maritime nationale va quitter le chantier naval de l’entreprise de réparation des navires (ERENAV) à partir de la fin du mois. Selon la page spécialisée en infos maritimes et portuaires en Algérie, il sera opérationnel au début de la saison estivale.

Algérie Ferries espère ainsi répondre à la forte demande qui a même nécessité l’intervention de la police française. Celle-ci a dû empêcher certaines personnes de forcer les grilles de l’agence à Marseille. Quelques problèmes ont aussi été enregistrés sur les réservations en ligne avec des bugs informatiques causés par les records d’affluence.

Avec une capacité de 1 300 personnes et 450 véhicules, Tariq Ibn Ziyad peut soulager la compagnie. Pour répondre à une demande très croissante, la capacité de la compagnie de transport maritime nationale va d’autant plus passer à 5 700 passagers et 1 650 véhicules. Le fameux navire va faire le trajet entre Oran et Alicante du 30 juin au 30 septembre.

Selon le directeur commercial d’ENMTV, Karim Bouzenad, la baisse de moitié des prix des billets a causé l’explosion de la demande. Cette aventure vous tente ? Il sera possible de réaliser la réservation de vos billets sur cette page.