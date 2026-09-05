Le centre de données de Blida franchit une étape clé avec une certification internationale reconnue

Le Centre national de données à Blida a récemment obtenu la prestigieuse certification « Tier III Design » de l’Uptime Institute, marquant une étape clé dans le développement de l’infrastructure numérique en Algérie.

Cette réalisation s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique , renforçant la souveraineté technologique du pays.

Conception de la certification Tier III : une avancée majeure

Le Centre national de données à Blida a récemment obtenu la certification Tier III Design, délivrée par l’Uptime Institute.

Cette reconnaissance souligne le développement de l’infrastructure numérique en Algérie , démontrant un haut niveau de maturité technique et de préparation institutionnelle.

La certification atteste de la conformité de la conception de l’infrastructure aux exigences strictes de maintenabilité sans interruption et de disponibilité opérationnelle avancée. Cela renforce la position de l’Algérie sur la scène internationale en matière de technologie de l’information et de communication.

Intégration dans la stratégie nationale de transformation numérique

La certification Tier III Design du Centre national de données à Blida s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transformation numérique de l’Algérie.

Cette stratégie met un accent particulier sur le développement des infrastructures de base des technologies de l’information et de la communication, essentielles pour soutenir la croissance numérique du pays.

En renforçant le processus d’accréditation internationale, cette certification suit l’exemple du Centre national de données d’El Mohammadia. Elle témoigne de l’engagement de l’Algérie à aligner ses infrastructures numériques sur les normes internationales, garantissant ainsi une disponibilité et une fiabilité accrue.

Vers une infrastructure numérique souveraine

Le Haut-Commissariat à la numérisation vise à obtenir la certification Tier III pour d’autres installations, renforçant ainsi la souveraineté numérique de l’Algérie.

Ce processus exigeant repose sur des solutions avancées et une conception intégrée, garantissant une activité continue et une fiabilité optimale des centres de données.

En adoptant des normes internationales strictes, l’Algérie s’assure que ses infrastructures numériques répondent aux critères les plus élevés de disponibilité opérationnelle.

Cette démarche stratégique contribue à positionner le pays comme un acteur clé dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.