Le chômage devrait baisser prochainement en Algérie grâce aux projets de loi des finances 2023

La loi des finances portant sur l’année 2023 revoit le recouvrement financier sur certains secteurs. Ce qui devrait contribuer à une baisse du chômage pour l’année prochaine.

En effet, elle a été présentée pour la première fois au Conseil des ministres, le 9 octobre dernier, durant une session interministérielle spéciale. Certaines modifications ont d’ores et déjà été révélées. Parmi elles, l’augmentation du budget alloué à certains secteurs.

Mais cette nouvelle loi des finances ne porte pas seulement sur l’augmentation du budget de ces secteurs. Comme l’avait annoncé à plusieurs reprises le président Tebboune, cette démarche vise à optimiser les ressources du pays, à maîtriser les dépenses et à préserver le pouvoir d’achat.

On annonçait déjà la hausse des salaires, ainsi que l’allocation chômage et la pension de retraite.

Des secteurs prometteurs d’embauches

Certains secteurs verront une augmentation de près de 10 % ou plus de leur budget en 2023. Il s’agit entre autres du secteur de la santé, qui a annoncé via son ministre une augmentation de plus de 75 milliards pour l’enveloppe 2023. Celle-ci est accompagnée de 19 000 postes budgétaires ouverts pour l’année prochaine.

En plus du domaine de la santé, le budget militaire, lui, va augmenter de 127 % selon les dernières informations. Ces dernières années, l’Algérie figure parmi les premiers gros dépensiers dans le domaine militaire. Longtemps délaissé, le secteur représenterait actuellement 5,6 % du PIB.

Les projets de loi de finances de 2023 de l’Algérie et du Maroc prévoient les plus hauts budgets de défense de l’histoire des deux pays, toujours dans le cadre d’une crise économique mondiale. #PLF2023 #Algeria #morocco #maroc #defense #Finance #budget — Adam C. BENYANE (@AdamBenyane) October 21, 2022

L’éducation et l’enseignement supérieur , quant à eux, verront une augmentation de leur budget pour la deuxième année consécutive. Cela, accompagné d’une revalorisation salariale du corps d’enseignement.

Hormis les nouvelles grilles budgétaires, certaines mesures telles que le gel de certaines taxes ont été ordonnées par le président pour le courant 2022, restent valables jusqu’à nouvel ordre.