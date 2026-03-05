Le CHU de Tizi-Ouzou avance à grands pas, déjà 60% du projet de 500 lits achevé

Le nouveau Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Tizi-Ouzou en Algérie, le plus grand depuis l’indépendance du pays, est en cours de construction avec un taux d’avancement de 60%.

Prévu pour être achevé fin 2026, ce projet colossal mobilise plus de 1400 personnes et promet de renforcer l’offre de soins dans la région.

Avancement significatif du projet hospitalier à Tizi-Ouzou en Algérie

Le nouveau centre hospitalo-universitaire (CHU) de Tizi-Ouzou, en Algérie, progresse rapidement avec un taux d’avancement de 60% dans sa construction.

Ce projet colossal est le plus grand hôpital universitaire érigé depuis l’indépendance du pays. Doté d’une capacité de 500 lits, il est prévu pour être achevé d’ici la fin de 2026.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tizi ouzou ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ (@tizi.ouzou.15)



Lancé officiellement en juillet 2024, ce projet a bénéficié d’un budget de 10 milliards de dinars pour sa réalisation.

Situé au pôle d’excellence de la commune de Tizi-Ouzou, le futur CHU s’étend sur une superficie de 28 hectares et promet des installations modernes et diversifiées.

Une infrastructure moderne et bien pensée

Le futur CHU de Tizi-Ouzou est conçu pour offrir un environnement optimal aux patients et au personnel médical.

Il sera divisé en trois zones distinctes : une dédiée aux soins et activités médicales, une autre réservée à l’hébergement et la dernière consacrée aux services et loisirs. Cette organisation vise à garantir le confort des patients tout en facilitant le travail du personnel.

En outre, l’infrastructure comprendra une station d’épuration des eaux et une installation spéciale pour minimiser les effets de la radioactivité.

Ces installations témoignent de l’engagement du projet à respecter les normes environnementales et de sécurité les plus strictes.

Un chantier mobilisateur et des équipements modernes

Plus de 1 400 personnes, dont des ingénieurs, techniciens et ouvriers, sont mobilisées sur le chantier du futur CHU.

Le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué une visite sur site pour vérifier l’avancement des travaux et le respect des normes techniques.

L’impact positif attendu du CHU est considérable. Il renforcera l’offre de soins dans la région et intégrera les activités de soins spécialisés, la formation médicale et la recherche scientifique, contribuant ainsi à l’amélioration de la santé publique.