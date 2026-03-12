Le CHU d’Oran marque l’histoire médicale africaine avec deux opérations réussies grâce à la technologie TriClip

Découvrez comment le service de cardiologie du CHU d’Oran, en Algérie, a réalisé une prouesse médicale inédite en Afrique grâce à la technologie TriClip.

Cette avancée majeure offre de nouvelles perspectives pour les patients souffrant de maladies cardiaques complexes et positionne l’Algérie à l’avant-garde de la cardiologie interventionnelle sur le continent.

Une première en Afrique : le chu d’Oran réalise deux interventions inédites grâce à la technologie TriClip

Le service de cardiologie du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) d’Oran a récemment réalisé une prouesse médicale, une première en Afrique.

Deux interventions inédites sur la valve tricuspide ont été menées avec succès grâce à l’utilisation de la technologie TriClip.


Les patientes, âgées de 72 et 73 ans, souffraient d’une insuffisance sévère de cette valve cardiaque, une pathologie complexe provoquant fatigue intense, essoufflement et dégradation rapide de la qualité de vie.

La technologie TriClip, une alternative à la chirurgie traditionnelle jugée trop risquée pour ces patientes, consiste à introduire un dispositif miniature via une veine de la cuisse, puis à le guider par cathéter jusqu’au cœur.

Ce procédé permet de rapprocher les feuillets de la valve tricuspide, réduisant ainsi le reflux sanguin et rétablissant une circulation plus stable. Cette approche mini-invasive offre sécurité, efficacité et réduit significativement les risques opératoires, la durée d’hospitalisation et le temps de récupération.

TriClip : une avancée majeure pour les maladies cardiaques complexes

La technologie TriClip représente une véritable révolution pour les patients souffrant de maladies cardiaques complexes.

Cette approche mini-invasive, plus sûre et efficace que la chirurgie traditionnelle, minimise les risques opératoires. Elle permet également de réduire considérablement la durée d’hospitalisation et le temps de récupération des patients.

L’importance du guidage échographique et radiologique dans cette procédure ne peut être sous-estimée.

Il assure une précision optimale lors de l’introduction et du positionnement du dispositif miniature, garantissant ainsi un traitement efficace et sécurisé de l’insuffisance de la valve tricuspide.

L’Algérie, pionnière de la cardiologie interventionnelle en Afrique grâce à TriClip !

Dirigée par la professeure Nadia Laaradj, avec l’aide du docteur Aoumer et la collaboration du Dr Marco Di Marco, expert italien, l’équipe nationale a réalisé ces interventions historiques.

Selon la professeure Laaradj, ces réussites marquent une étape majeure pour la cardiologie en Algérie et en Afrique.

L’Algérie est ainsi le premier pays africain à utiliser cette technique innovante. Le CHU d’Oran ambitionne désormais d’étendre l’utilisation de TriClip à un plus grand nombre de patients et de renforcer la formation des équipes médicales, faisant de l’établissement un véritable pôle d’excellence régional.

