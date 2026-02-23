Le cinéma algérien triomphe à la Berlinale 2026 avec le film « Chroniques des années de siège »

La 76e édition de la Berlinale, malgré des polémiques politiques, a su recentrer l’attention sur le cinéma avec un palmarès riche et varié.

Le drame turc « Gelbe Briefe » remporte l’Ours d’or tandis que « Queen at Sea » et « Rose » se distinguent également.

Mention spéciale pour « Chroniques des années de siège », premier long-métrage d’Abdallah Al-Khatib, qui a captivé le public et suscité l’intérêt des distributeurs européens.

Berlinale 2026 : entre polémiques politiques et triomphe du cinéma

La 76e édition de la Berlinale a été marquée par des controverses politiques qui ont souvent éclipsé la sélection de films.

Cependant, la cérémonie de remise des prix au Berlinale Palast a réussi à recentrer l’attention sur le septième art. Le prestigieux Ours d’or a été décerné à « Gelbe Briefe », un drame poignant du réalisateur İlker Çatak.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer (@jenniferliebtfilme)



Le film « Queen at Sea » s’est distingué en remportant le Prix du Jury ainsi que l’Ours d’argent du meilleur second rôle pour Anna Calder-Marshall et Tom Courtenay.

🏆 QUEEN AT SEA has been awarded at the 76th Berlinale with the Silver Bear Jury Prize and the Silver Bear for Best Supporting Performance to Anna Calder-Marshall and Tom Courtenay! Two major honours in this year’s Competition.👏#TheMatchFactory #Berlinale2026 #QueenAtSea pic.twitter.com/XbbJrIxFkn — The Match Factory (@TheMatchFactory) February 21, 2026

Sandra Hüller a également été honorée comme meilleure actrice pour son rôle dans « Rose ».

🏆 It is a pleasure to announce that Sandra Hüller has been awarded the Silver Bear for Best Leading Performance at the 76th Berlin International Film Festival for her role in ROSE by Markus Schleinzer. 👏#TheMatchFactory #Berlinale2026 #Rose #MarkusSchleinzer pic.twitter.com/NsLL4yBV7k — The Match Factory (@TheMatchFactory) February 21, 2026

Enfin, sans entrer dans les détails, un film algérien a également reçu une reconnaissance significative.

Abdallah Al-Khatib : de réfugié à réalisateur primé

Le cinéma algéro-palestinien a également été mis à l’honneur lors de cette édition. Abdallah Al-Khatib, un ancien réfugié du camp de Yarmouk pendant le conflit syrien, a reçu le prix dédié aux premières œuvres pour son film « Chroniques des années de siège ».



Ce documentaire poignant est né de son expérience personnelle, où il a commencé à filmer son quotidien dans le camp, sans savoir que ces images deviendraient plus tard son premier documentaire, « Little Palestine ».

Al-Khatib continue d’explorer la résilience palestinienne avec « Chroniques des années de siège », sa première fiction. Le film a non seulement captivé le public de la Berlinale, mais a également suscité un vif intérêt parmi les distributeurs en France et à travers l’Europe.

« Chroniques des années de siège » : Un film qui captive et suscite l’intérêt !

Le film « Chroniques des années de siège » a su séduire le public lors de sa projection à la Berlinale, où il a été récompensé.

Cette reconnaissance internationale a rapidement attiré l’attention des distributeurs cinématographiques, notamment en France et dans le reste de l’Europe, témoignant ainsi de son potentiel à toucher un large public.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Middle East Eye (@middleeasteye)



L’implication du rappeur Sofiane Zermani, plus connu sous le nom de Fianso, en tant que producteur du film, a également contribué à son succès.

Son engagement pour la cause palestinienne a trouvé écho dans ce projet cinématographique engagé, renforçant ainsi l’impact et la portée du film.