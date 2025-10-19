Le Colonel Jebabli tire la sonnette d’alarme sur l’implication de mineurs dans les récentes émeutes à Gabès

Face à la crise environnementale qui sévit à Gabès, des manifestations demandant le démantèlement des unités polluantes du Groupe chimique tunisien ont été marquées par l’implication de mineurs.


Le colonel Houssem Eddine Jebabli alerte sur leur utilisation pour attiser les tensions, tandis que le président Kais Saïed mobilise une équipe interministérielle pour évaluer la situation.

Le colonel Houssem Eddine Jebabli a récemment dénoncé l’exploitation de mineurs lors des manifestations à Gabès.

Voir des enfants dans la rue, exposés à la violence et aux manipulations, c’est insupportable. Ce sont des victimes, pas des fauteurs de troubles. Karima, 42 ans, mère de famille à Gabès

Ces derniers, utilisés pour intensifier les tensions, ont été appâtés par de l’argent et des drogues. Jebabli a insisté sur le rôle crucial des parents pour prévenir cette manipulation.


Il a également souligné que ces actes criminels ne devraient pas occulter la revendication légitime des habitants de Gabès pour un environnement sain. Il a rappelé que des mesures sont en cours pour améliorer la situation environnementale dans la région.

Le combat pour un environnement sain à Gabès

Les habitants de Gabès ont manifesté leur désir d’un environnement plus sain, exigeant la fermeture des installations industrielles polluantes du Groupe chimique tunisien.

Si les engagements sont tenus, Gabès peut redevenir une ville où il fait bon vivre, sans craindre les fumées toxiques au quotidien. Samia, 35 ans, ingénieure en environnement

Ces manifestations ont été déclenchées par les premiers cas d’asphyxie dus aux fuites de gaz toxiques.


En réponse à cette crise, le président Kais Saïed a ordonné une évaluation de la situation. Il a insisté sur la nécessité de trouver des solutions durables pour améliorer la qualité de l’environnement dans la région, soulignant que le droit à un environnement sain est une revendication légitime des habitants de Gabès.

Les efforts pour une solution durable à Gabès

Depuis 2022, des enquêtes ont été lancées contre des responsables du Groupe chimique tunisien, accusés de contribuer à la dégradation environnementale. Ces actions judiciaires visent à responsabiliser les coupables et à prévenir de futures infractions.

Récemment, une rencontre entre le ministre de l’Équipement et de l’Habitat et l’ambassadeur de Chine a eu lieu. Ils ont discuté de la réhabilitation des unités de production, de la réduction des émissions polluantes et de la lutte contre les sources de contamination, marquant un pas vers une solution durable à Gabès.

