Le combat de Cédric pour retrouver sa fille retenue en Algérie par son ex-femme

Les enfants sont les premières victimes quand un couple issu d’une union mixte se sépare. C’est ainsi le cas de cette petite fille franco-algérienne qui se trouve au centre d’un combat juridique après le divorce de ses parents.

Un combat qui date depuis 2015

Tout remonte en décembre 2015 pendant les vacances à Alger. Le jeune homme a raconté que son ex-femme a décidé de prendre sa fille sur un coup de tête et de fuir pendant qu’il prenait sa douche.

Quelques semaines après cet incident, la femme a demandé le divorce en Algérie avec comme motif que son époux est un mécréant tentant de détourner son enfant de l’Islam. Après cela, la justice a accordé des droits de visite à Cédric Shaurli.

Pourtant, les choses ne se sont pas déroulées comme il l’avait souhaité. Et pendant chaque visite, il se voit toujours confronter à des circonstances désagréables, menacé et humilié.

« J’ai tout essayé »

Cédric a donc décidé de mettre entre parenthèses sa vie afin de retrouver sa fille. « J’ai tout essayé », a-t-il dit. Malgré les dizaines d’actions juridiques, les condamnations et les avis de recherche, rien n’y fait.

Il a vu sa fille pour la dernière le 14 janvier 2017 avant que son ex-femme a décidé de disparaître. Au total, le français a mené près de 200 actions juridiques pour faire valoir ses droits.

En 2018 en France et à cause de sa disparition, l’ex-femme de Cédric a été condamnée à 15 mois de prison pour soustraction d’enfant. Et en Algérie, elle a été reconnue coupable pour usage de fausse adresse communiquée au père pour les droits de visite et non-présentations d’enfant.

Il n’arrête pas de multiplier les démarches. Mais malheureusement, il est convaincu que tout cela ne le conduira nulle part face à une Algérienne qui vient d’une famille influente. Il accuse aussi les autorités algériennes de ne pas appliquer tous les moyens possibles pour retrouver sa fille et son ex-femme.

Le dernier espoir du jeune français est donc l’ONU à qui il a déjà adressé une plainte.