Le Conseil de la nation valide une loi qui pourrait transformer le commerce local

L’Algérie franchit une étape cruciale avec l’adoption unanime d’une nouvelle loi sur les activités commerciales.

Ce texte, soutenu par des figures clés du gouvernement, vise à moderniser le cadre législatif, renforcer la transparence économique et améliorer la compétitivité du pays sur la scène internationale.

Adoption unanime : une nouvelle ère pour le commerce algérien

Lors d’une séance plénière présidée par Azzouz Nasri, le Conseil de la nation a adopté à l’unanimité le texte de loi modifiant la loi 04-08 sur les conditions d’exercice des activités commerciales.

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La ministre du Commerce intérieur, Amel Abdellatif, et la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali, étaient présentes pour cet événement marquant.

Cette adoption symbolise le début d’une nouvelle ère pour le commerce en Algérie, visant à moderniser le cadre législatif et à renforcer la transparence économique. Elle incarne une volonté politique de créer un climat des affaires plus compétitif et transparent.

Objectifs de la nouvelle loi : transparence et compétitivité

La nouvelle loi vise à renforcer la transparence économique en modernisant le système législatif national.

Elle améliore le suivi des opérations économiques et des flux financiers, ce qui est essentiel pour établir un climat des affaires moderne et crédible.

En facilitant la divulgation des informations commerciales, elle permet une meilleure traçabilité des transactions.

Cette réforme législative est conçue pour accroître la compétitivité de l’Algérie aux niveaux régional et international.

En instaurant des règles plus rigoureuses et transparentes, elle renforce la confiance entre les acteurs économiques et l’administration, consolidant ainsi la crédibilité du système économique national.

Mesures spécifiques pour un marché dynamique

La loi renforce le rôle du Centre national du registre de commerce (CNRC) en améliorant la collecte et l’analyse des données commerciales.

Elle promeut une régulation proactive du marché grâce à une base de données actualisée des opérateurs économiques.

Cette approche facilite la prise de décision stratégique et assure un suivi rigoureux des flux d’approvisionnement.

Par ailleurs, la commission recommande de renforcer les capacités des agents de contrôle avec des ressources adéquates, d’accélérer la numérisation du secteur et de lever les obstacles au e-commerce. Ces initiatives s’inscrivent dans une vision globale de simplification administrative et de soutien à l’industrie locale.