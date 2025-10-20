Le Conseil des ministres impulse un vent de changement : magistrature, dessalement et start-up africaines en ligne de mire

Lors d’une récente réunion du Conseil des ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a abordé plusieurs sujets cruciaux pour l’avenir de l’Algérie.

De la situation sociale des magistrats à la prévention des catastrophes environnementales, en passant par l’importance de la jeunesse africaine dans le monde des start-ups, découvrez les principales décisions prises lors de cette rencontre.

Réforme de la magistrature : un vent de changement souffle sur le statut des juges

Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé une réunion du Conseil des ministres où un projet de loi organique relatif au statut de la magistrature a été approuvé.

Cette loi vise à améliorer la situation sociale des magistrats, notamment en matière de retraite et de logement. Le président a souligné l’importance de cette réforme pour les magistrats.

Cette réforme va au-delà des avantages matériels : elle renforce notre rôle dans une justice moderne et accessible à tous.

Racha, 38 ans, magistrate

Il a également insisté sur la nécessité d’une formation pratique pour les nouveaux magistrats avant leur prise de fonctions. Il a appelé à l’adoption du système des pôles judiciaires spécialisés, afin de promouvoir une justice plus efficace et adaptée aux défis contemporains.

Dessalement de l’eau de mer : une solution contre la sécheresse ?

Le Conseil des ministres a validé la construction de trois nouvelles stations de dessalement dans les wilayas de Chlef, Mostaganem et Tlemcen.

🇩🇿Algérie : Trois nouvelles stations de dessalement d’eau de mer annoncées Après la réalisation de cinq stations de dessalement d’eau de mer, le Conseil des ministres, présidé par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, a décidé d’implanter trois nouvelles stations à… pic.twitter.com/wkONQDMgiH — LeLien (@LeLienofficiel) October 19, 2025



Ces installations auront une capacité de production quotidienne de 300.000 mètres cubes d’eau potable chacune, contribuant ainsi à l’approvisionnement en eau du pays.

Ces nouvelles stations représentent un tournant. On pourra enfin sécuriser une partie importante de la distribution en eau potable.

Farid, 45 ans, ingénieur en hydraulique

Face aux effets de la sécheresse, le président Tebboune a appelé à la réalisation d’études scientifiques rigoureuses pour prévenir les catastrophes environnementales, notamment l’épuisement des nappes phréatiques.

Il a également souligné l’importance de réparer toutes les sources de fuites d’eau afin d’éviter des pertes considérables dans la réserve nationale d’eau potable.

Start-up africaines : la jeunesse au cœur des préoccupations !

La 4e édition de la Conférence africaine des start-up a été un sujet majeur lors de la réunion du Conseil des ministres présidée par le président Tebboune.

Il a souligné l’importance cruciale de garantir le succès de cet événement, qui se tiendra à Alger et s’inscrit dans la continuité des recommandations de la Foire commerciale intra-africaine (IATF).

Participer à cette conférence, c’est une opportunité unique de faire entendre la voix de la jeunesse africaine et de créer des projets communs ambitieux.

Yanis, 27 ans, entrepreneur dans la tech

Le président a rappelé que l’objectif principal de cette conférence est de mettre la jeunesse africaine au centre des préoccupations.

Il a insisté sur la nécessité d’établir une communication permanente entre les jeunes de tous les pays africains, tout en appelant à faire tout ce qui est possible pour assurer le succès de cet événement économique crucial pour la jeunesse africaine.