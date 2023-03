Le Conseil Théologique Musulman de France dévoile le début et la fin du Ramadan 2023

Le mois de Ramadan est l’un des 5 piliers de l’islam et un moment très important pour les musulmans. Connaître la date exacte du début et de la fin du ramadan est cruciale et chaque année, les fédérations musulmanes sont appelées à confirmer ces dates par le biais de la Nuit du doute.

Cette année 2023, ce sont les membres du Conseil Théologique Musulman de France qui ont annoncé le début et la fin du jeûne.

La conjonction aura lieu mardi 21 mars 2023 à 17h23 GMT et le premier jour du Ramadan aura lieu le jeudi 23 mars, selon le CTMF.

Le ramadan 2023 en France

C’est grâce aux données scientifiques les plus précises que le CTMF a pu confirmer le début et la fin du Jeûne pour l’année 2023. Voici le calendrier prévu pour le Ramadan 2023 au cours duquel il sera interdit de boire ou de manger entre le coucher et le lever du soleil :

Jeudi 23 mars 2023 – Début du Ramadan

Vendredi 22 avril 2023 – Fin du Ramadan et Aïd el Fitr

Les bonnes pratiques durant le ramadan

En ce qui concerne les bonnes pratiques durant le mois de ramadan, il existe certaines choses à faire et à ne pas faire. Il est recommandé de prier, de jeûner et de faire des actes de bienfaisance durant le mois de ramadan. Il est conseillé de s’abstenir de consommer de l’alcool et de fumer durant le jeûne et il est interdit de se nourrir entre le coucher et le lever du soleil.

Il est important de prêter attention à votre santé mentale et physique pendant le ramadan. Il est conseillé de se reposer suffisamment durant la journée et de maintenir un horaire régulier de sommeil et de se nourrir. Vous devriez également prendre le temps de vous connecter avec votre communauté et de passer du temps de qualité avec votre famille et vos amis.

Bref, le ramadan est un mois sacré et une occasion spéciale pour les musulmans. Bien que le Ramadan soit une excellente occasion de se connecter spirituellement, il est important de veiller à votre bien-être général. Gardez à l’esprit ces dates et ces bonnes pratiques pour profiter pleinement de cette expérience unique et riche en spiritualité.

Sources