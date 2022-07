Le cours à l’échange du Dinar Algérien, ce 06 Juillet 2022

Plusieurs monnaies étrangères ont cours légal en Algérie, telles que l’Euro, le Dollar Américain, la Livre Sterling, le Dinar Tunisien et bien d’autres. Cependant, leurs valeurs sont toutes différentes sur le marché des devises.

La valeur de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse face au Dinar Algérien

L’Euro ou EUR, en premier temps, est enregistré à 152.51 DZD à l’achat et 152.56 DZD à la vente sur le marché officiel. Cependant, sur le marché parallèle, celui-ci est estimé à 212 DZD au square à l’achat et 214 DZD à la vente.

La Livre Sterling ou GBP, en second lieu, est proposée à 177.54 DZD à l’achat et 177.32 DZD à la vente sur le marché interbancaire. Sur le marché noir, 1 GBP vaut exactement 252 DZD et 255 DZD, respectivement à l’achat et à la vente.

En dernier lieu, le Franc Suisse (CHF) coûte 152.43 DZD à l’achat et 152.43 DZD à la vente sur le marché officiel. Par contre, sur le marché parallèle, celui-ci peut être vendu à 212.50 DZD.

Le taux de change du Dollar Américain et Canadien en Algérie

Le Dollar Américain (USD) est actuellement mis sur le marché officiel des devises Algérien pour 146.24 DZD à l’achat et 146.25 DZD à la vente. Sur le marché parallèle, celui-ci est estimé à 201 DZD et 204 DZD, à l’achat et à la vente.

Le Dollar Canadien ou CAD, quant à lui, peut être acheté à 113.66 DZD et vendu à 113.70 DZD sur le marché officiel. Cependant, sur le marché noir, 1 CAD équivaut à 155 DZD au square à l’achat et 157 DZD à la vente.

Le cours à l’échange du Dirham Emirati, du Dirham Marocain, du Riyal Saoudien et du Dinar Tunisien en Algérie

D’abord, le Dirham Emirati (AED) vaut 39.81 DZD et 39.82 DZD, respectivement à l’achat et à la vente, sur le marché interbancaire. Sur le marché noir, 1 AED est estimé à 55 DZD rien qu’à la vente.

Ensuite, le Dirham Marocain (MAD) coûte environ 14.57 DZD aussi bien à l’achat qu’à la vente, sur le marché officiel. Sur le marché parallèle, il est proposé à 20 DZD au square à la vente.

Puis, le Riyal Saoudien (SAR) équivaut à 38.96 DZD et 38.97 DZD, à l’achat et à la vente, sur le marché officiel de change. Sur le marché noir, 1 SAR vaut 53.50 DZD à la vente.

Enfin, le Dinar Tunisien (TND) est estimé à 47.09 DZD à l’achat et 47.56 DZD à la vente sur le marché interbancaire. Sur le marché parallèle, celui-ci est proposé à 70.50 DZD rien qu’à la vente.