Le cours à l’échange du Dinar Algérien, ce 30 juin 2022

Le Dinar Algérien (DZD) est l’unité monétaire utilisée en Algérie, et ce depuis 1964. Cependant, sa valeur face aux autres devises est instable et varie selon le marché où l’échange a été effectué.

Le taux de change de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse sur le marché des devises Algérien

La valeur à l’achat de l’Euro sur le marché officiel est de 153.38 DZD et à la vente, elle est de 153.46 DZD. D’autre part, sur le marché parallèle, l’Euro vaut 213.00 DZD au square à l’achat, et 215.00 DZD à la vente.

En ce qui concerne la Livre Sterling, sur le marché interbancaire, elle peut être achetée à 177.89 DZD et peut être vendue à 177.95 DZD. Par contre, 1 GBP équivaut à 253 DZD à l’achat, à 256 DZD à la vente sur le marché noir.

Le Franc Suisse vaut 152.49 DZD et 152.57 DZD, respectivement à l’achat et à la vente, sur le marché interbancaire officiel. Cependant, sur le marché parallèle, 1 CHF vaut 212.50 DZD rien qu’à la vente.

La valeur à l’échange du Dollar Américain et du Dollar Canadien sur le marché des changes en Algérie

Le Dollar Américain coûte actuellement 145.88 DZD à l’achat et 145.90 DZD à la vente sur le marché officiel. Cependant, sur le marché noir, celui-ci est proposé à 202 DZD et 204 DZD, respectivement à l’achat et à la vente.

Pour convertir un Dollar Canadien au square à l’achat, il faut exactement 113.34 DZD et à la vente, il faut 113.36 DZD. Sur le marché noir, par contre, 1 CAD peut être échangé à 155 DZD et à 157 DZD, respectivement à l’achat et à la vente.

Le cours à l’échange du Dirham Emirati, du Dirham Marocain, du Dinar Tunisien et du Riyal Saoudien

Le Dirham Emirati peut être acheté à 39.71 DZD et vendu à 39.72 DZD sur le marché interbancaire des changes. Sur le marché noir, en revanche, pour convertir 1 AED à la vente, il vous faut 54.50 DZD.

Le Dirham Marocain, quant à lui, vaut 14.53 DZD à l’achat et 14.54 à la vente sur le marché officiel. Mais sur le marché noir, 1 MAD coûte 20 DZD au square à la vente.

Le Dinar Tunisien est enregistré auprès de la Banque Centrale à 47.19 DZD à l’achat, et 47.66DZD à la vente. Tandis que sur le marché parallèle, celui-ci peut être vendu à 70.50 DZD.

Sur le marché officiel, le Riyal Saoudien est échangeable à 38.87 DZD à l’achat, et 38.88 DZD et à la vente. Et sur le marché noir, 1 SAR peut être vendu à 53.50 DZ.