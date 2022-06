Le cours de change des principales devises utilisées en Algérie, ce 9 juin 2022

Le Dinar Algérien est reconnu comme la monnaie officielle en Algérie. Cependant, d’autres devises, comme l’Euro, le Dollar, la Livre Sterling, le Franc Suisse, le Dinar Tunisien, ont également cours légal sur le territoire Algérien. Mais force est de constater que ces devises ont toutes des valeurs différentes sur le marché des changes.

La valeur à l’échange de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse en Algérie

L’Euro (EUR) est actuellement la seconde monnaie la plus utilisée au monde après le Dollar. En effet, l’Euro est utilisé par de nombreux pays en Europe et en Afrique, notamment l’Algérie. Quant à sa valeur sur le sol Algérien, l’Euro (1 EUR) est actuellement enregistré auprès de la Banque Centrale d’Algérie à 155.57 DZD au square à l’achat, et 155.65 DZD à la vente. Sur le marché parallèle, par contre, le coût de l’Euro est de 213 DZD à l’achat, et de 215 DZD à la vente.

La Livre Sterling ou Livre Britannique est la devise officielle de la Grande Bretagne. Elle figure parmi les devises les plus chères au monde, et éventuellement en Algérie. Sur le marché officiel, 1 GBP vaut 182.90 DZD au square à l’achat et 182.97 DZD à la vente. Cependant, sur le marché noir, 1 GBP peut être acheté à 252 DZD et vendu à 254 DZD.

Le Franc Suisse ou CHF, quant à lui, est moins onéreux que l’Euro et la Livre Sterling. Mais sa valeur sur le marché interbancaire des changes atteint quand même 149.21 DZD et 149.29 DZD, respectivement à l’achat et à la vente. Sur le marché parallèle, celui-ci coûte 205.50 DZD, rien qu’à la vente.

Le taux de change du Dollar Américain et du Dollar Canadien en Algérien

Le Dollar Américain (USD) est aujourd’hui la devise la plus connue et la plus utilisée au monde. Les transactions internationales, et même certaines transactions entre particuliers, sont effectuées en Dollar Américain. En Algérie, le Dollar Américain a également cours légal, et sur le marché officiel, le cours à l’achat du Dollar est de 145.63 DZD et à la vente, il est de 145.64 DZD. En revanche, sur le marché parallèle, 1 USD coûte 202 DZD à l’achat et 205 DZD à la vente.

Le Dollar Canadien (CAD), quant à lui, est moins utilisé que le Dollar Américain, et par conséquent, moins cher que ce dernier. En effet, sur le marché interbancaire des changes, 1 CAD vaut 116.19 DZD et 116.23 DZD, respectivement au square à l’achat et à la vente. Par contre, sur le marché noir, 1 CAD peut être acheté à 152 DZD et vendu à 155 DZD.

Le cours du Dirham Emirati, du Dirham Marocain, du Dinar Tunisien et du Riyal Saoudien sur le marché des devises Algérien

Le Dirham Emirati (AED) est la monnaie utilisée aux Emirats Arabes Unis. Sur le marché interbancaire des changes Algérien, 1 AED équivaut à 39.64 DZD à l’achat et 39.65 DZD à la vente. Sur le marché noir, 1 AED peut être vendu à 53.50 DZD.

Le Dirham Marocain (MAD), quant à lui, est la devise employée au Maroc, comme son nom l‘indique. Sur le marché officiel des changes, 1 MAD vaut exactement 14.75 DZD aussi bien à l’achat qu’à la vente. Sur le marché parallèle, 1 MAD coûte 20 DZD rien qu’au square à la vente.

Le Dinar Tunisien, monnaie officielle de la Tunisie, vaut environ 47.73 DZD et 48.21 DZD, respectivement à l’achat et à la vente, sur le marché interbancaire des devises. Sur le marché noir, celui-ci équivaut à 70 DZD au square à la vente.

Le Riyal Saoudien, unité monétaire de l’Arabie Saoudite, est enregistré à 38.82 DZD tant à l’achat qu’à la vente, auprès de la Banque centrale d’Algérie. Sur le marché parallèle, 1 SAR vaut 52.50 DZD au square à la vente.