Le cours de change du Dinar Algérien, le 12 juin 2022

Etant donné que de nombreuses devises ont cours légal sur le territoire Algérien, leurs valeurs face au Dinar Algérien sont toutes différentes les unes des autres.

La valeur à l’échange de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse

L’Euro (EUR) a cours légal en Algérie. Quant à sa valeur sur le marché officiel des devises, l’Euro vaut 155.82 DZD à l’achat, et 155.89 DZD à la vente. En revanche, sur le marché parallèle, celui-ci coûte 214.15 DZD au square à l’achat et 216 DZD à la vente.

La Livre Sterling (GBP) est l’unité monétaire en Grande Bretagne. En ce jour, 1 GBP peut être acheté à 181.94 DZD et vendu à 182.00 DZD, sur le marché interbancaire des devises. Par contre, 1 GBP vaut 214.50 DZD et 216 DZD, respectivement à l’achat et à la vente sur le marché parallèle.

Le Franc Suisse (CHF) peut être échangé sur le marché officiel à 148.48 DZD à l’achat, et 148.55 DZD à la vente. Cependant, sur le marché noir, 1 CHF équivaut à 207 DZD rien qu’à la vente.

Le taux de change du Dollar Américain et du Dollar Canadien en Algérie

Le Dollar Américain (USD) vaut actuellement 145.48 DZD à l’achat, et 145.49 DZD à la vente, sur le marché interbancaire. Par contre, sur le marché parallèle, le cours à l’achat du Dollar Américain est de 202 DZD, et le cours à la vente est de 205 DZD.

Le Dollar Canadien (CAD) coûte 115.65 DZD à l’achat et 115.67 DZD à la vente, sur le marché officiel. Sur le marché parallèle, sa valeur est différente, puisqu’à l’achat, 1 CAD vaut 152 DZD et à la vente, il est estimé à 155 DZD.

Le cours du Dirham Emirati, du Dirham Marocain, du Riyal Saoudien et du Dinar Tunisien sur le marché des changes Algérien

Le Dirham Emirati (AED) est enregistré à 39.60 DZD au square à l’achat, 39.61 DZD à la vente auprès de la Banque Centrale d’Algérie. Sur le marché parallèle, 1 AED peut être vendu à 55 DZD.

Le Dirham Marocain (MAD), quant à lui, est estimé à 14.81 DZD, tant à l’achat qu’à la vente sur le marché officiel. Sur le marché noir, cependant, 1 MAD vaut 20 DZD.

Le Riyal Saoudien (SAR) est estimé à 38.77 DZD et 38.78 DZD, respectivement à l’achat et à la vente, sur le marché officiel. Sur le marché noir, 1 SAR coûte 53.50 DZD à la vente.

Le Dinar Tunisien (TND) coûte 47.77 DZD et 48.25 DZD à l’achat et à la vente, sur le marché officiel. Sur le marché noir, 1 TND peut être vendu à 73.00 DZD.